Renáta Bohuslavová, Novinky

„Mnozí nás pohřbívali v průběhu mnoha let. Mnozí nás pohřbili v roce 2010 a mnozí nás pohřbívali po mém zvolení. Vzpomeňme na mnohé strany, které měli 10 a více procent a kde teď jsou,“ řekl na úvod Bělobrádek. Pod jeho vedení se strana ve volbách vrátila do Sněmovny.

„Mám rád Václav Havla především jako dramatika a chtěl bych zacitovat ze Zahradní slavnosti. My zahajovači se dělíme na dogmatické frázisty a na nás mladé s humorem. Hlásím se k té druhé části,“ přivítal končící předseda téměř 400 delegátů strany na sjezdu v Brně.

Lidovci si na úvod vyslechli jak hymnu České republiky, tak i Evropské unie, které zazpíval lídr kandidátky do Evropského parlamentu Pavel Svoboda. Ke hře ho na tubu doprovodil místopředseda strany Marian Jurečka.

Odcházející předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek na zahájení sjezdu

FOTO: Petr Horník, Právo

Delegáti si na brněnském výstavišti zvolí nového předsedu i místopředsedy. Na post předsedy kandidují předseda poslanců Jan Bartošek, současný první místopředseda Marian Jurečka a poslanec Marek Výborný.

Bělobrádek: Vláda s Babišem byly lži a agresivita

Bělobrádek doufá, že sjezd pro stranu bude novým impulsem a strana dostane novou dynamiku. Sám ve svém projevu následně zalitoval rozchodu se Starosty před parlamentními volbami v roce 2017, který se táhl několik měsíců a stranu podle něj poškodil

Ocenil také to, že po volbách v roce 2017 trvali na svých podmínkách a nevstoupili do vlády s Andrejem Babišem, protože zkušenost, kterou s hnutím ANO měli v koaliční vládě ANO, ČSSD a KDU-ČSL Bohuslava Sobotky byla podle něj zarážející. Dočkal se za to velkého potlesku od delegátů.

„Nebyli jsme připraveni, co je možné, co překračuje veškeré meze. Agresivita, lži, podrazy. To jsme zažili. Možná jsme byli naivní,“ řekl Bělobrádek. Dodal, že se z toho poučili a nechtěli jít do Babišovy vlády, protože řekli, že nepůjdou do kabinetu s trestně stíhaným člověkem.

Na sjezd si křesťanští demokraté pozvali i hosty z řad ostatních parlamentních stran. Dorazili předsedové ODS a TOP 09 Petr Fiala a Jiří Pospíšil nebo první místopředseda Starostů Vít Rakušan.

Fiala vyzval ke spolupráci obou stran jak ve sněmovních, tak i v senátních volbách.