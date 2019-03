Renáta Bohuslavová, Novinky, ČTK

Novelu, kterou fakticky vzniká nové ministerstvo sportu, poslanci schválili navzdory opoziční kritice, že vznik nového centrálního úřadu je nesystémový a rozdělování peněz bude málo transparentní.

Předseda agentury by měl pobírat stejný plat jako ministr. Agentura by měla mít 80 zaměstnanců, z nichž 30 převezme z ministerstva školství.

„Předložený návrh zákona tu transparenci neobsahuje. Navrhli jsme úplně nejobyčejnější opatření, a to, aby měly transparentní účet. Abychom věděli, do jaké organizace ty veřejné prostředky putují. Ani toto nebylo přijato,” kritizoval novelu zákona pirátský poslanec Lukáš Bartoň.

ČTĚTE TAKÉ

Dotace podle plánu Hniličky děsí sportovce



„Vznik agentury je nesystémový, že stojí zcela mimo ústavodárcem určený přísný systém dělby moci a systém vah a protivah,” kritizoval novelu na plénu Sněmovny poslanec za TOP 09 Dominik Feri.

Valachová: Nové ministerstvo

Podle Hniličky ale takto sport dostane větší prostor a nebude přidružený jen ke školství. „Doteď byla sportovní agenda přidružená ke školství, které má obrovské problémy samo o sobě, a sport je tam na periferii zájmu,“ uvedl Hnilička.

Novelu zákona podpořila i ČSSD. „Je to nová instituce, à la nové ministerstvo. Určitě je dobře, že na jednom místě bude někdo odpovědný za to, co se děje na všech resortech a úřadech, a bude ve prospěch sportu měnit politiku k lepšímu, ale mnohem důležitější bude, jak se toho Milan Hnilička chopí do budoucna,” řekla Novinkám k novele zákona o sportu bývalá ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD). Hlavním úkolem podle ní bude práce na novém moderním zákonu o sportu.

Piráti: Je to lex Hnilička

Piráti vytýkali to, že šéfem organizace může být právě na základě zadaných parametrů pouze Hnilička.

Poslanec a vládní zmocněnec pro sport Milan Hnilička

FOTO: Petr Hloušek, Právo

„V současné době je navržen předseda agentury tak, že je kupříkladu vyňat ze zákona o střetu zájmů. Předsedou agentury se může stát pouze člověk, který má pět let praxe v managementu v oblasti sportu, čímž se nám to zužuje pravděpodobně - nechci urazit pana poslance Jandu (Jakub Janda - poslanec za ODS) - na pouze pana předkladatele, pana poslance Hniličku, čímž jde snadno tento zákon označit lex Hnilička,” řekl na plénu během projednávání pirátský poslanec Lukáš Bartoň.

Peníze jen pro vrcholový sport?



Vznikem agentury podle něj dojde především k poškození menších sportovních klubů.

„Očekávám, že veřejné peníze více potečou směrem k vrcholovému sportu a zejména k aparátu s ním spojenému, na místo podpory a rozvoje volnočasových sportovních aktivit široké veřejnosti,” dodal Bartoň.

Hlavním úkolem agentury bude vytvoření nového systému státní podpory sportu. Podle průzkumu České unie sportu nemá většina z téměř 7500 klubů a jednot peníze na činnost, na nábor dětí a na kvalifikované trenéry.

Kvůli složitosti dotačních programů mají kluby navíc potíže s žádostmi o peníze. Velkým problémem jsou i sportoviště. Letos je v kapitole ministerstva školství na sport vyčleněno 5,5 miliardy korun, slibováno bylo sedm miliard.