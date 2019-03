Zeman by posílil misi v Afghánistánu, nevěří, že Tálibán už bude hodný

Prezident Miloš Zeman by podpořil posílení mise Severoatlantické aliance (NATO) v Afghánistánu. Řekl to v pondělí v rozhovoru s ČTK u příležitosti 20. výročí vstupu Česka do NATO.