Schválení bombardování Jugoslávie byla chyba, míní Zeman. Nálety v Afghánistánu schvaluje

Schválení aliančního bombardování bývalé Jugoslávie českou vládou v roce 1999 považuje prezident Miloš Zeman s odstupem za chybu. Akci Severoatlantické aliance, do které Česká republika několik dnů předtím vstoupila, označil za akt mocenské arogance. Zeman, který byl v té době premiérem, to řekl v rozhovoru ČTK v souvislosti s 20. výročím vstupu Česka do Severoatlantické aliance.