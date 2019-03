kab, Právo

Ministr vnitra a předseda ČSSD Jan Hamáček nechtěl kauzu nijak komentovat. „Je to živá kauza a informační exkluzivitu má Vrchní státní zastupitelství v Olomouci. Pokud se mě ptáte jako předsedy soc. dem., co na to říkám, tak o věci mám tak málo informací, že nemůžeme říkat, jaký bude další vývoj. Počkáme,“ uvedl pro Právo.

Předsedu poslaneckého klubu ČSSD Jana Chvojku informace znepokojily. „Aktuální zprávy o úkonech policie samozřejmě sleduji s velkým překvapením a znepokojením. Jako právník ovšem ctím zákonný postup a presumpci neviny, a proto nechci činit žádné ukvapené závěry. Již v minulosti jsme byli opakovaně svědky situace, kdy se nakonec závažné mediální spekulace nepotvrdily,“ řekl Právu.

Předsedu komunistů Vojtěcha Filipa otázka Práva, co na informace týkající se kauzy Kapsch říká, rozčilily. „Já vyčkám na názor orgánů činných v trestním řízení. Vy si myslíte, že je policistům a státním zástupcům příjemné, že se na ně vytváří mediální tlak? Myslíte si, že se cítí nezávislí, když tohle děláte? Počkám si, až se vyjádří oni,“ řekl Právu Filip.

Stejně tak se k informacím médií nechtěl vyjadřovat ani šéf SPD Tomio Okamura. „My si počkáme na závěry policejního vyšetřování. Protože se ukázalo, že celou řadu kauz nejdříve nafouknou média, udělají štvavé kampaně ve spolupráci s různými politickými protivníky, a potom se ukázalo, že skutek utek a že se vůbec nic nestalo,“ poznamenal pro Právo.

Místopředseda STAN Vít Rakušan poznamenal, že informací má k případu zatím jen málo, navíc je čerpá pouze z médií, nikoliv z oficiálních míst.

„Nicméně tady máme úřad, který má za úkol kontrolovat rovnost a zákonnost hospodářské soutěže v rámci České republiky, a tento úřad by měl minimálně podléhat jakékoliv politické vůli. Takže schůzky exponovaných politických představitelů s šéfy tohoto úřadu v nějaké konkrétní kauze někde v hotelu prostě nebudí důvěru v to, že vše proběhlo tak, jak by mělo. Tedy že by Úřad pro ochranu hospodářské soutěže hodnotil věci nestranně,“ řekl novinářům.

Stejně tak i místopředseda lidovců Jan Bartošek si chce počkat na informace od policie. „Samozřejmě, došlo-li k ovlivňování hospodářské soutěže, tak je to závažná informace. Ale nemůžu k tomu dát stanovisko, dokud policie neřekne, co šetří, koho šetří a kvůli čemu,“ sdělil Právu.

Policie podle dostupných informací zaznamenala dvě schůzky z listopadu 2017 v brněnských hotelích, kdy se Faltýnek sešel s šéfem české pobočky Kapsche Karlem Feixem a o hodinu později s předsedou ÚOHS Petrem Rafajem. Podle policie se při jednání dohodli, že „Faltýnek zařídí u Rafaje ovlivnění rozhodování ÚOHS ve prospěch společnosti Kapsch“. Feixe i Rafaje policie podezřívá z korupce.