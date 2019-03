ren, Novinky

Debata o tom, zda se má, nebo nemá zrušit zákaz prodeje o svátcích, se na plénu Sněmovny vedla už poněkolikáté. Zatímco ČSSD nebo KSČM navrhovaly zachování současného stavu, tedy že zákaz prodeje platí pro všechny obchody nad 200 m2, TOP 09 navrhovala úplné zrušení zákazu.

„Zaměstnanci mají více volna a podle našeho názoru si lidé na omezení zvykli. Neradi bychom, aby zaměstnanci o tento výdobytek, o který jsme se snažili dlouhá léta, přišli,” hájil současný stav předseda poslanců ČSSD Jan Chvojka.

Svátky, kdy musí mít velké obchody zavřeno 1. leden – Den obnovy samostatného českého státu a Nový rok Velikonoční pondělí 8. květen – Den vítězství 28. září – Den české státnosti 28. říjen – Den vzniku samostatného československého státu 24. prosince – Štědrý den – prodej omezen do 12 hodin 25. prosinec – 1. svátek vánoční 26. prosinec – 2. svátek vánoční

Zrušení prodejní doby o svátcích pro velkoobchody společně předložili poslanci ODS a ANO. TOP 09 dokonce chtěla prosadit úplné zrušení zákona, to většina poslanců nepodpořila. „Je to na svobodě občanů, co budou ve sváteční den dělat,” hájila svůj návrh místopředsedkyně TOP 09 Markéta Adamová.

Lidovci i komunisté navíc ještě navrhovali, aby došlo k rozšíření zákazu prodeje na všechny svátky, lidé jsou podle nich dnes trochu zmatení z toho, kdy zavřeno je a kdy není.

„Je to 13 dnů. To opravdu žádnou ekonomiku nezboří. Buďme rádi, že svátky máme, a ctěme je v jiném režimu,” hájil návrh lidovecký poslanec Jiří Mihola. Ani jeho návrh poslanci nepodpořili.