To nejhorší máme za sebou, uzavřel Hamáček sjezd ČSSD

To nejhorší máme za sebou. Těmito slovy ukončil v sobotu staronový předseda ČSSD Jan Hamáček 41. sjezd strany v Hradci Králové. Sociální demokracie si podle něj prošla nejhorším obdobím a po letošním sjezdu vyráží do dalších let bez zátěže.