Jan Rovenský, Právo

Vedení babišovců před dvěma týdny schválilo jako jedničku europoslankyni Ditu Charanzovou. Ve středu se shodlo, že dvojkou bude europoslankyně Martina Dlabajová.

Trojkou je zemědělský ekonom Martin Hlaváček. Ten byl před sedmi lety náměstkem ministra zemědělství Petra Bendla (ODS) pro zemědělskou a rybářskou politiku EU a poté ředitelem vnějších vztahů Philip Morris ČR. V minulosti působil i v českém zastoupení v Bruselu.

Dita Charanzová

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Čtyřkou je jihočeská poslankyně ANO a šéfka sociálního výboru Sněmovny Radka Maxová.

Na ještě volitelném pátém místě má být Ondřej Knotek, který v roce 2014 byl lídrem Pirátů v Mariánských Lázních, kde volby vyhrál a sestavil s ANO koalici, ale později přešel k babišovcům.

Ze zvažovaných kandidátů naopak vypadl poslanec ANO Jaroslav Bžoch, jehož chce hnutí ve Sněmovně jako svého experta na zahraniční politiku.

Právě pět míst v europarlamentu by považoval za úspěch premiér a lídr ANO Andrej Babiš. Ten ve čtvrtek jména nechtěl komentovat, stejně jako Charanzová.

Babiš řekl Právu, že byl příjemně překvapený z řady kvalitních kandidátů, které navrhly kraje. „Můj názor ale je, že kvalitní členové by měli zůstat doma a pracovat pro hnutí, protože budeme potřebovat lidi v krajských a sněmovních volbách. V EU už máme dvě nejlepší europoslankyně a ty můžeme doplnit o kvalitní experty,“ po­dotkl.

Ke Knotkovi podle informací Práva probíhala delší diskuse, protože se některým členům vedení nelíbilo jeho někdejší působení u Pirátů. Na dotaz Práva sice Babiš nechtěl přímo odpovědět, podotkl pouze: „Jestli to tak je, tak Piráti evidentně vidí perspektivu spíš u nás.“

Bez Vokřála

Podle Babiše se ve středu večer hnutí představilo asi dvacet lidí. „Některé navrhovala paní Charanzová, některé kraje. Po diskusi bych ale řekl, že došlo ke kompromisu, definitivní podoba kandidátky bude ale schválena v půlce března,“ dodal šéf ANO.

Babiš potvrdil Právu, že Bžoch na kandidátce nebude. „Pan Bžoch je tváří ANO pro zahraniční politiku a výbor dospěl k názoru, že ho potřebujeme víc doma než v Evropě. Navíc je poslancem první období,“ uvedl premiér. Potvrdil Právu, že na soupisce nefiguruje ani bývalý brněnský primátor Petr Vokřál, o němž se spekulovalo.

Pokud by Maxová uspěla v eurovolbách, nastoupil by za ni do Sněmovny student a zastupitel Ondřej Babka, druhá v pořadí za ním je vysokoškolská pedagožka Lucie Kozlová, která loni odešla z ANO po neshodách s českobudějovickými babišovci.