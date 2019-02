koc, Právo

Ke krajskému soudu se odvolala jak Čejková, tak i ministerstvo financí, které požadovalo náhradu škody za opakování voleb ve výši 2,2 milionu korun. Obě odvolání soud zamítl, stát odkázal s nárokem na úhradu škody na civilní řízení. Škodu způsobila úřednice jako zaměstnankyně magistrátu, měl by ji proto podle soudu stát vymáhat po něm.

Případ se vztahuje k senátním volbám na Mostecku v roce 2016, mandát v nich za hnutí Severočeši.cz obhajovala Alena Dernerová. Bývalá náměstkyně mosteckého primátora Hana Jeníčková podala ale před volbami jako zmocněnkyně Severočechů.cz žádost k mosteckému magistrátu o stažení kandidatury Dernerové. V té době bylo hnutí rozděleno na dvě křídla. Jeníčková požádala také o stažení kandidátky do krajských voleb, kterou podalo druhé křídlo, na krajském úřadě. Tam Jeníčková uspěla a úřad kandidaturu stáhl. Krajský soud tehdy pravomocně rozhodl, že k takovému kroku byla Jeníčková oprávněna.

Kdyby byla úřednice stáhla kandidaturu Dernerové, mohl věc ještě před volbami stejně jako v případě krajského úřadu přezkoumat krajský soud.

Vědomá nedbalost umožnila zvolení senátorky



Odvolací soud uvedl, že úřednice zpochybnila význam voleb, když nejednala, tak jak měla. Obhájce Čejkové opakovaně připomněl, že se jeho klientka neměla s kým o postupu poradit. Odvolací soud však stejně jako mostecký soud poukázal na pravomocné rozsudky a uvedl, že šlo o vědomou nedbalost.

„Snažila jsem se získat dostatek informací, abych rozhodla správně. Chybu jsem udělat nechtěla. Mrzí mě to,“ řekla u soudu Čejková.

Alena Dernerová

FOTO: Milan Malíček, Právo

Za maření úkolu úřední osoby z nedbalosti jí hrozil až tříletý pobyt ve vězení. Podmíněný trest považuje odvolací soud za přiměřený. Zároveň poukázal na skutečnost, že Čejková zasáhla svým rozhodnutím do parlamentní demokracie. Kdyby jednala, jak měla, Dernerová by se podle soudu senátorkou nestala, protože by se mezi kandidáty vůbec neobjevila. Opakované volby do Senátu v lednu 2017 Dernerová vyhrála za Spojené demokraty – sdružení nezávislých.

Rozsudek je pravomocný, přípustné je proti němu pouze dovolání. Čejková se nechtěla k verdiktu soudu vyjádřit.