Barbora Zpěváčková, Novinky

Pro zamítnutí předlohy hlasovalo 64 senátorů ze 74 přítomných, proti hlasovali dva poslanci z hnutí ANO a jeden z KSČM.

Zdanění náhrad církvím je jednou z podmínek komunistů pro toleranci menšinové vlády ANO a ČSSD. Tyto tři strany spolu mají ve Sněmovně 108 hlasů, a Senát tak zřejmě přehlasují.

Předlohu v horní komoře hájil poslanec KSČM Stanislav Grospič. Návrh komunistů vyvolal v Senátu ostrou diskuzi, ve které vystoupilo 26 senátorů a senátorek.

Je to ožebračení církví, kritizoval Oberfalzer



Senátor Jiří Oberfalzer (ODS) prohlásil, že návrh na zdanění restitucí považuje za ryzí nestoudnost. „Po desítkách let, kdy komunisté pronásledovali duchovní a věřící a připravili církve o majetek, přichází komunistická vláda s návrhem, jak v druhé vlně ožebračit církve a zkomplikovat jejich činnost,“ konstatoval.

„Jsem přesvědčen o tom, že jde o návrh odporující Ústavě České republiky. Věřím, že bude případně Ústavním soudem smeten ze stolu. I jako laik tam vidím celou řadu nesmyslů,“ prohlásil senátor Jiří Drahoš. Podle něj jde jen o snahu některých stran zalíbit se veřejnosti.

Senátorka Miluše Horská (KDU-ČSL) zdanění církevních náhrad označila za novou konfiskaci. I ona se přiklonila k názoru, že je návrh protiústavní. „Před 71 lety se začal znárodňovat majetek,“ připomněl senátor Petr Holeček (STAN).

„Skoro polovinu života mi zkazila vaše ideologie,” vyčetl komunistům senátor Tomáš Czernin (TOP 09).

„Vyslechl jsem mnohé a nepřekročilo to očekávání, která jsem měl, když jsem vstupoval do ctihodného Senátu. Z mé strany jste neslyšeli jediné ideologické klišé, ale věcné důvody, “ zhodnotil debatu Grospič.

Přinese to 380 milionů ročně, tvrdí KSČM



Stát by podle komunistů mohl zdaněním získat každoročně zpět zhruba 380 milionů korun z přibližně dvou miliard korun, které církvím podle zákona a následně uzavřených smluv posílá. Novela by nebyla účinná zpětně. Církve by podle předkladatelů musely nově zahrnovat státní náhrady do zdanitelných příjmů.

Restituční zákon počítal s tím, že církve dostanou od státu nemovitý majetek v hodnotě zhruba 75 miliard korun. Za nemovitosti, které se podle zákona nevydávaly, mají církve během 30 let získat 59 miliard, navyšovaných o inflaci.

Náhrady jsou vypláceny od roku 2013. Zákon také fakticky znamená odluku státu a církví. Dosavadní příspěvky státu na jejich činnost se postupně snižují až na nulu v roce 2030.