„Jako předseda soc. dem. říkám, že Tomáš Petříček má můj hlas,“ prohlásil v pondělí Hamáček na setkání s novináři v Lidovém domě. Zdůraznil, že je s prací Petříčka v čele české diplomacie spokojený. „Dělá prozápadní proevropskou zahraniční politiku, což je i politika sociální demokracie,“ dodal Hamáček.

Proti Petříčkovi brojí prezident i komunisté. Kritizují Petříčka zejména kvůli jeho nedávné cestě na Ukrajinu a postoj k situaci ve Venezuele. Předseda KSČM Vojtěch Filip se dokonce nechal slyšet, že setrvání Petříčka v Černínském paláci by mohlo být v budoucnu klíčové pro to, jestli budou i nadále tolerovat menšinovou vládu ANO a ČSSD.

Petříček minulý týden prohlásil, že pokud by se nestal místopředsedou ČSSD, zvažoval by setrvání ve vládě. Hamáček s tím nesouhlasí. „Řekl jsem mu, že nevidím jako úplně šťastné spojování vládní a stranické funkce,“ sdělil.

Hamáček nadnesl i další jména, která by chtěl vidět po svém boku. „Pochvaluji si tandem s Romanem Onderkou, funguje nám to, Janu Maláčovou jsem podpořil hned na začátku, Tomáš Petříček, Tomáš Hanzel, Michal Šmarda. Výběr je široký, delegáti rozhodnou,“ uvedl Hamáček.

„Nemyslím si, že by vedení soc. dem. mělo být složeno jen z ministrů, rád bych tam viděl zkušené a komunální politiky,“ doplnil.

Ministr zemědělství Miroslav Toman se chce stát členem ČSSD

Jediným kandidátem na předsedu soc. dem. je Hamáček, stejně jako je jediným kandidátem na statutárního místopředsedu Roman Onderka. Největší boj bude o posty místopředsedů, kterých se volí pět.

Kromě výše zmíněných se o ně utká ještě ministr kultury Antonín Staněk. Dvě nominace získal dosavadní místopředseda Martin Netolický. Ten ale avizoval, že se chce věnovat spíše regionální politice. Jednu nominaci má jihočeský poslanec Ondřej Veselý, Jan Mečl z Libereckého kraje a někdejší zpravodajec Miroslav Krejčík.

Strana si zvolí nové vedení v pátek a v sobotu na sjezdu v Hradci Králové. Do té doby by měl do ČSSD vstoupit ministr zemědělství Miroslav Toman. „Dohodli jsme se, že to zrealizujeme do sjezdu,” řekl Hamáček.