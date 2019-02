Barbora Zpěváčková, Novinky

Má ODS pořád ambice vyhrát sněmovní volby?

Samozřejmě. Jistotu nemáme, ale máme ambici. Chceme pro to udělat všechno. Od pádu v roce 2013 se nám daří zvyšovat důvěru voličů, každé volby dopadly lépe. Věřím, že jak evropské, tak krajské volby ten trend potvrdí.

Nicméně poslední průzkum STEM ukázal, že ODS oslabuje a předbíhají ji Piráti. Co s tím budete dělat?

Vždy doporučuji kolegům i novinářům, ať se podívají na průzkumy měsíc před volbami do Sněmovny. Když se podíváte, jak jednotlivé agentury prognózovaly výsledky, a jak to pak dopadlo, tak STEM nám dával páté místo a skončili jsme druzí. Pro mě největší průzkum jsou volby, v senátních jsme vyhráli na plné čáře, v komunálních jsme uspěli velmi dobře.

Na druhou stranu každá konkurence je zdravá. Pokud máme konkurenci v opozici, tak nás to motivuje k větší práci. Nicméně naším hlavním soupeřem je vláda.

Kolik křesel budete brát za úspěch v evropských volbách?

Minimálně čtyři, víc by bylo příjemné překvapení. Bude záležet na tom, kolik subjektů překoná procentuální hranici a kolik hlasů propadne. Naší ambicí je vyhrát už ty evropské volby.

Čím chcete voliče nalákat? Hlavním favoritem je ANO.

Na program a na složení kandidátní listiny. Na to, že se ukázalo, že co dlouhodobě říkáme, je mainstreamový názor. Aby EU byla úspěšná a zvýšila důvěru občanů, tak se musí změnit. Chceme být hlas zdravého rozumu mezi extrémy. Jeden říká, ať ČR vystoupí z EU, což je špatná myšlenka. Druhý extrém představuje více Evropy, více integrace. Chceme se soustředit na otázky volného trhu. Druhá oblast je bezpečnost a obrana vnějších hranic. Myslíme si, že schengenský prostor je výhodný. Aby mohl fungovat, tak musíme chránit vnější hranici.

Ve vaší straně ale zaznívají i takové hlasy, které se přibližují spíše těm extrémním názorům, například Václav Klaus ml. Nemůže vám ubrat body, že to nepůsobí úplně jednotně?

Budeme působit jednotně. Kandidáti byli u tvorby programu, jsou s ním ztotožněni. Ano, přiznávám, že někteří členové ODS mají mnohem kritičtější postoj k EU, ale jsou v jasné názorové menšině v rámci strany. Ale jsme demokratická strana a nebudeme nikomu zakazovat, aby měl jiný názor, než je většinový názor strany.

ANO dělá pět let všechno proti živnostníkům, jeden návrh za druhým

ODS dlouhodobě prosazuje jednoduchý daňový řád, aby se nepřijímalo příliš zákonů. V současné době ale předkládáte spousty novel zákonů. Proč to děláte? Je to nějaký marketingový tah, jak na sebe upozornit?

Naopak. Kandidovali jsme s nějakým programem, který byl poměrně robustní v ekonomické oblasti a v boji proti byrokracii. Abychom změnili ten stávající nepřehledný stav, příliš vysoké daně a byrokracie, musíme to změnit zákony.

Leží nám tu už několik měsíců návrh na výrazné snížení daní pro zaměstnance, chtěli bychom radši dvě sazby DPH, navrhujeme zrušení zbytečných daní, jako je daň z nabytí nemovitosti. Navrhli jsme zrušení EET a podobně. Jinak než změnou zákonů to nejde. Zároveň jsem ale vyhlásili velký právní úklid, chceme zrušit zbytečné zákony z roku 1918. Ale vládní většina nechce připustit ani projednání na plénu.

Nemrzí vás, že nejste ve vládní většině?

Nemrzí. Ve vládě má být smysl, když můžete plnit svůj program. Nás mrzí, že nemáme sílu, abychom ve vládě byli.

V ANO teď zaznívají hlasy, že chce směřovat víc doprava, že chce pomoct živnostníkům.

Nevěřím tomu. Oni žádný program nemají. Mění často názory. Pět let dělají všechno proti živnostníkům, jeden návrh za druhým.

Třicet let od listopadu 1989 máme nejsilnější vliv komunistické strany

Co říkáte na středeční schůzku premiéra s šéfem komunistů Vojtěchem Filipem? Ten se nechal slyšet, že setrvání Tomáše Petříčka (ČSSD) na postu ministra zahraničí by mohlo být v budoucnu klíčové pro toleranci vlády.

Není v pořádku, že si diktuje podmínky komunistická strana. Třicet let od listopadu 1989 máme nejsilnější vliv komunistické strany. Její předseda to dává jasně najevo. Za rozpínavost komunistů nese odpovědnost Andrej Babiš, on jim ten vliv umožnil. Vyhovují si jako partneři, takže se obávám, že to bude pokračovat.

Vládu dlouhodobě kritizujete za rozpočtovou neodpovědnost, premiér teď vyhlásil, že chtějí šetřit. Pochválíte je aspoň za tohle?

Nevím, jestli to není jen marketingový trik před volbami. V evropských volbách je nižší účast a ze všech statistik vyplývá, že k nim chodí méně levicových voličů než středových nebo středopravicových. Je to nějaký trend. Je to marketingový trik, jak je nalákat. Vláda má naplánované další zvýšení výdajů, letos o 140 miliard výdajů víc než v roce 2018. Kdyby to mysleli vážně, tak zatáhnou za brzdu a snižují výdaje už v tomto roce. Nemusí čekat na příští rok.

Je cestou více zdanit hazard a tvrdý alkohol?

Té debatě se nebráním, ale když se podíváte na celkové výnosy těchto daní, tak jsou zanedbatelné. Mluvíme o jednotkách miliard. Spíše mám obavy, že když se příliš zdaní tvrdý alkohol, tak se rozmůže pančování. My jsme každý rok u rozpočtu předkládali, jak snížit provozní výdaje o 30, 40 miliard. Jsou to provozní výdaje, které se netýkají například důchodů. Neustále se zvyšující počet státních zaměstnanců. Za těch pět let se zvýšily výdaje státu o 300 miliard korun.

A co zdanit banky, jak dlouhodobě prosazuje ČSSD?

Jsme zásadně proti. Sociální demokraté to neříkají celé. Pokud zvýšíme daně bankám, tak banky zvýší poplatky svým klientům. Nezaplatí to banky, zaplatí to ti klienti. Budou platit víc za vedení účtu, za výběry z bankomatu. Myslí si, že to je populární, ale nefunguje to.