Barbora Zpěváčková, Novinky

Na post předsedy dostal Babiš 14 nominací od krajů, pozici má tak neotřesitelnou. „Pokud jde o předsedu, je to jasná věc,“ zhodnotil politolog Josef Mlejnek z Univerzity Karlovy.

Bojovat se zřejmě nebude asi ani o křeslo prvního místopředsedy. Na tento post sice dostali nominaci tři adepti, ale z toho jich má 12 dosavadní statutární místopředseda a šéf poslaneckého klubu Jaroslav Faltýnek. Jednu nominaci dostala také středočeská hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová a někdejší brněnský primátor Petr Vokřál.

Středočeská hejtmanka Jaroslava Jermanová

FOTO: Právo

Pokorná Jermanová i Vokřál se nechali slyšet, že si ještě rozmyslí, jestli budou konkurovat Faltýnkovi. Spíše se ale oba utkají o křeslo řadových předsedů.

Sám Babiš Novinkám řekl, že i nadále chce za svoji pravou ruku Faltýnka. „Pana Faltýnka určitě podpořím. Je to klíčová osoba hnutí ve Sněmovně,“ uvedl premiér.

Vokřál navíc možná dostane křeslo ve vládě. Po komunálních volbách, kdy v Brně vítězné ANO skončilo v opozici, se spekulovalo o tom, že Vokřál by měl nahradit buď ministra dopravy Dana Ťoka, nebo šéfa resortu školství Roberta Plagu. Babiš to popírá. Podle informací Novinek je ale varianta stále ve hře.

Někdejší brněnský primátor Petr Vokřál

FOTO: Miroslav Homola, Právo

Na sněmu, který se bude tradičně konat na pražském Chodově v sídle hnutí, vystoupí ministři za ANO i europoslanci. Žádný politik z jiné strany ale pozvánku nedostal, a to ani prezident Zeman, který má s Babišem i Faltýnkem nadstandardně dobré vztahy. Prezident přitom naopak vystoupí na sjezdu koaliční ČSSD v březnu v Hradci Králové.

„Je to pracovní sněm, musíme probrat další směřování hnutí, volby do evropského parlamentu a musíme si zvolit nové vedení. Na to všechno máme 12 hodin,“ vysvětlil Faltýnek. Zeman na sněmu ANO nebyl ani nikdy v minulosti.

Stuchlíka do vedení moc nechtějí



Na posty místopředsedů, které má hnutí čtyři, má zatím nominace šest lidí. Nejvíc jich má Petr Vokřál, a to 13. Jedenáct nominací dostal ministr životního prostředí Richard Brabec, devět nominací získala Pokorná Jermanová, osm předseda Sněmovny Radek Vondráček. Po jedné nominaci mají ostravský primátor Tomáš Macura a hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák

O pozici místopředsedy projevil zájem i neúspěšný kandidát na pražského primátora Petr Stuchlík. Pražský krajský sněm ho ale v polovině ledna nemohl nominovat, protože v té době neměl potvrzené členství v hnutí. Předsednictvo členství potvrdilo 22. ledna, Stuchlík tak může být nominován přímo na celostátním sněmu, části členů hnutí ale vadí, že s ANO spolupracuje tak krátce a hned by měl být ve vedení.

„V hnutí ANO jsou nějaké skupiny a nějaká křídla, probíhá tam takový vnitřní zápas, tím ten sněm může být zajímavý. Ukazuje se, že to není monolitní útvar,“ konstatoval politolog Mlejnek.

Podporu Babiše má Vondráček



Babiš ani Faltýnek nechtěli říkat, koho konkrétně by si ve vedení po svém boku přáli. Premiér zmínil pouze šéfa Sněmovny Vondráčka. „Pan Vondráček je určitě významná tvář hnutí. Svoji funkci předsedy Sněmovny vykonává úspěšně a nestranně,“ napsal Novinkám Babiš.

Předseda Sněmovny Radek Vondráček

FOTO: Petr Hloušek, Právo

„Co se týká vedení hnutí, vzhledem k tomu, že stávající tým pracuje velmi dobře a má skvělé výsledky, předpokládám, že většina stávajících členů předsednictva svůj mandát obhájí,“ zhodnotil Faltýnek. Současnými místopředsedy jsou Vokřál, Pokorná Jermanová a Brabec.

„Vzhledem k charakteru ANO a průběhu dosavadních sněmů neočekávám jakékoliv zásadní změny. Velké množství nominací do vedení ještě nemusí nutně předznamenat, že to bude soutěživá volba,“ komentoval politolog Petr Just z Metropolitní univerzity v Praze.

Pojďme víc doprava, ozývá se v ANO



Rozvířit by se však mohla diskuze o směřování hnutí. Část členů totiž volá potom, aby se ANO zaměřilo víc na pravicové voliče.

„Zasloužili bychom si návrat k začátkům,“ zdůraznila Pokorná Jermanová, která brzy nastupuje na mateřskou. Práci hejtmanky i místopředsedkyně hnutí si chce ponechat. „Budu to zvládat jako kterékoliv jiná žena na západě od nás po šestinedělí, ale musím to nechat na zdravotním stavu prcka,“ prohlásila.

To, že by bylo ANO levicové hnutí, odmítá i Vokřál. „Musíme se profilovat na věcech jako třeba snaha o udržení daní nebo jejich snižování, na podpoře podnikatelů a vědy a výzkumu, což určitě nepatří do levicového spektra,“ řekl ČTK.

Pravicová opozice ale dlouhodobě ANO kritizuje právě za spolupráci s levicovou ČSSD a komunisty. V kuloárech se dokonce vládě s podporou komunistů z legrace přezdívá „sjednocená levice”.