Barbora Zpěváčková, Novinky

Vše odstartoval návrh Miroslava Kalouska (TOP 09), který chtěl, aby se garančním výborem pro novelu o EET stal hospodářský výbor. Jeho návrh neprošel. Následně vystoupil Vojtěch Munzar (ODS), který navrhl, aby hospodářský výbor předlohu alespoň probral.

To vyvolalo vystoupení dalších poslanců. Petr Pávek (STAN) přišel s tím, že EET by měl probrat ústavně-právní výbor. „A to z důvodu, aby se zabránilo, co už máme za sebou, a to zrušení zákona Ústavním soudem,“ vysvětlil Pávek.

Mikuláš Ferjenčík (Piráti) zase navrhl výbor pro zdravotnictví. „Týká se to lékařů, povede to k předčasným odchodům do důchodu, kdy leckdo pověsí řemeslo na hřebík,“ prohlásil Ferjenčík.

Vládní novela o EET rozšiřuje okruh evidovaných tržeb o obory, které měly před zásahem Ústavního soudu spadat do třetí a čtvrté fáze. Jde především o řemeslníky. Návrh ve středu prošel prvním čtením a teď ho posoudí výbory.

Kolegy v dolní komoře pobavil Václav Klaus ml. (ODS). „Já bych EET rád projednal ve školském výboru. Už jste zničili školní bufety pamlskovou vyhláškou a dalšími šílenostmi. Teď si děti ani nebudou moct koupit svačinu u toho malého živnostníka před školou, protože nebude existovat. Takže se to týká i výživy dětí,“ prohlásil.

Martin Kupka (ODS) následně přišel s tím, že by se zákonem měl zabývat výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj. „EET může mít velmi velký dopad pro regionální rozvoj, tohle je klacek pod nohy regionálnímu rozvoji,“ konstatoval Kupka.

Kalousek vzápětí přišel s tím, že by se EET měl věnovat i výbor pro životní prostředí. „Když vidíte ty hromady zbytečného papíru, tak prostě ničíme naše lesy,“ řekl.

Miroslav Kalousek (TOP 09) ve Sněmovně

FOTO: Petr Horník, Právo

„Dovolím si navrhnout a poprosím, aby se tím zabýval zemědělský výbor. Týká se to velké části zemědělců a potravinářů. Posoudit reálné dopady, jaké to bude mít pro drobné zemědělce, farmářské trhy či prodej ryb před Vánocemi,“ uvedl Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Radek Holomčík (Piráti) chtěl, aby o novele jednal kontrolní výbor. „Jedná se o kontrolu finančních toků,“ zdůvodnil.

Tím představení poslanců neskončilo. „Dovoluji si navrhnout mandátový a imunitní výbor. Po schválení zákona zcela jistě přibude útoků na politiky, proto bychom se tím měli zabývat,“ prohlásil Petr Gazdík (STAN). Později Novinkám řekl, že poslanci nebyli nijak domluvení a výbory navrhovali spontánně.

„Rád bych navrhnul zahraniční výbor. Řada těch podniků je provozována cizinci,“ argumentoval Mikuláš Peksa (Piráti).

Jana Černochová (ODS) zase chtěla, aby EET řešily výbory pro obranu a bezpečnost. „Zavedení EET se dotkne nízkopříjmových skupin. Určitě se shodneme v tom, že v ozbrojených sborech a bezpečnostních sborech nejsou lidé, kteří by patřili mezi vysokopříjmové skupiny,“ vysvětlila.

Ferjenčík na závěr prohlásil: „Řada živnostníků skončí na pracáku nebo v předčasném důchodu. Je zcela namístě, aby to projednal sociální výbor.“

Poslanci následně o přiřazení k výborům hlasovali, žádný návrh opozice ale neprošel. Jediný sněmovní orgán, který bude EET řešit, tak bude rozpočtový výbor.

„To není avizovaná otevřená diskuse, jakou slibovala paní ministryně financí,“ glosoval Jan Bartošek (KDU-ČSL). „Celá sjednocená levice nechce debatovat,“ přidal se Zbyněk Stanjura (ODS). Narážel tak na to, že proti návrhům hlasovalo hnutí ANO, ČSSD a KSČM.