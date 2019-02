Jan Martinek, Právo

„Nesouhlasím s tímto záměrem. Patří k tradici ČR, že vládní budovy sídlí v centru měst, a nevidím na tom nic špatného. Naopak myslím, že je to komfortní pro obyvatele Prahy,“ řekl Právu místopředseda poslaneckého klubu soc. dem. Jan Chvojka.

„Obávám se, co by vzniklo v těch budovách poté, co by se úředníci odstěhovali. Byl bych nerad, aby tam vznikla nákupní centra nebo Apple Story,“ dodal. Narážel na to, že podle premiéra Babiše by mohla první oficiální prodejna firmy Apple v Česku vzniknout právě v budově na Staroměstském náměstí, v níž dnes sídlí ministerstvo pro místní rozvoj.

Chybí podklady



Poslanec ČSSD a bývalý pražský radní Petr Dolínek pro Právo uvedl, že se zatím neukazuje, že by projekt vládní čtvrti v Letňanech byl přínosný. „Věřím tomu, že premiér vychází z nějakých dat, že provoz vládních budov v centru Prahy je náročný a některé kanceláře jsou naddimenzované. Zatím ale nemáme moc podkladů k tomu, abychom dávali miliardy na výstavbu vládní čtvrti, a s městskou částí Letňany se zatím nikdo ani nebavil,“ řekl.

Dohodu pražského primátora Zdeňka Hřiba s Babišem označil za „handlování s koňmi“. Hřib si na schůzce s Babišem řekl nejen o šedesát miliard na dostavbu okruhu, ale také o prodej karlínských kasáren hlavnímu městu. Premiér označil podmínky za nevýhodné, ale chce dál jednat.

U projektu vládní čtvrti je důležitá návratnost, zatím to vypadá, že by to bylo spíš jen pro potěchu developerů Jiří Dolejš (KSČM)

„Primátor nejprve řekl, že vládní čtvrť nechce, pak že by ji vyměnil za Nemocnici Na Bulovce, pak za okruh. Dostavbu Pražského okruhu by vláda měla spolufinancovat tak jako tak,“ doplnil Dolínek.

Ministr zahraničí za ČSSD Tomáš Petříček se k premiérovu záměru vyjádřil opatrně. „Jsem pro větší efektivitu státní správy. Pokud tomu pomůže, že různá detašovaná pracoviště budou na jednom místě s nižšími náklady, můžeme se o tom bavit. Ale zatím jsem neviděl žádnou relevantní analýzu,“ napsal Právu Petříček.

I komunisté, kteří Babišův kabinet podpořili, se k věci stavějí s rozpaky. „Je to velký objem peněz, a je tedy otázka, do jaké míry to je rozpočtová priorita. Ty peníze budou logicky chybět někde jinde,“ řekl Právu poslanec KSČM Jiří Dolejš.

Na mě to dělá spíš dojem, že si primátor řekl schválně přemrštěné požadavky, aby na ně Babiš nepřistoupil pirátský poslanec (anonymně)

„U projektu vládní čtvrti je důležitá návratnost, zatím to vypadá, že by to bylo spíš jen pro potěchu developerů,“ řekl Dolejš, podle něhož by se politici měli věnovat spíš tématům, která Pražany opravdu trápí, například nedostupnému nájemnímu bydlení.

Opoziční strany vládní projekt kritizují, a to včetně Pirátů, kteří vládnou pražské koalici. „Média o té schůzce informovala, jako by už bylo všechno dohodnuté, ale to není pravda. Na mě to dělá spíš dojem, že si primátor řekl schválně přemrštěné požadavky, aby na ně Babiš nepřistoupil,“ řekl Právu vysoce postavený člen pražských Pirátů pod podmínkou anonymity.

První místopředsedkyně Pirátů Olga Richterová Právu řekla, že by stát neměl jít do „hurá akce“ bez detailního zmapování. „Jde o to mít na základě potřebnosti seznam nemovitostí, z nichž by se měly instituce přesunovat, a potom plán jejich dalšího využití,“ míní Richterová.

Místo vládní čtvrti kampus?



Kriticky se vyjádřil i poslanec ODS a bývalý pražský primátor Bohuslav Svoboda. „Pan primátor udělal politický handl, kterému úplně nerozumím. S nikým v této věci nejednal. Přijde mi, že je to mediálně-politická bublina, o které nikdo nic neví,“ řekl ve čtvrtek Svoboda. V Letňanech by si dokázal představit například vysokoškolský kampus.

První místostarosta Letňan Pavel Sehnal (ODA) prohlásil, že projektem vládní čtvrti a nemocnice se rada Letňan začne zabývat, a vyzval Babiše i Hřiba ke společnému jednání.

Plán se nezdá ani středočeské hejtmance za ANO Jaroslavě Jermanové. Podle ní by nová nemocnice mohla ohrožovat zdravotnická zařízení ve Středočeském kraji. Chce o plánu jednat s premiérem a ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem, který si naopak nemocnici v Letňanech představit umí.

„Bude se o tom jednat, zatím to beru tak, že je to velmi syrové. Nemocnice Na Bulovce už je v určitém stavu a logistika tam není úplně jednoduchá. Určitě by nějaký moderní monoblok nebyl špatný nápad,“ řekl Právu.