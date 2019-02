Oldřich Danda, Právo

Oficiálně je ale ticho po pěšině. Podle informací Práva ministerstvo obrany ale nelení a ve skrytu sonduje, zda vrtulníky nenakoupí napřímo ve Spojených státech.

Loni na konci roku vyslalo ministerstvo tým vojáků a pracovníků vyzbrojovací sekce do USA, aby prozkoumali terén. „V prosinci proběhly pracovní konzultace členů projektového týmu v USA. Stejně jako už v minulosti proběhly také v USA i jinde,“ řekl Právu mluvčí ministerstva obrany Jan Pejšek.

Do jiných zemí však už ministerstvo svůj tým neposlalo. Italská firma Leonardo, která se minulý rok společně s americkým výrobcem vrtulníků Bell dostala do finále nakonec zrušeného tendru, se netrpělivě dožaduje na ministerstvu obrany informací, kdy bude vypsáno nové výběrové řízení.

UH-1Y Venom U.S. Marines

FOTO: Bell

„Několik prohlášení vysoce postavených představitelů české armády i vašeho ministerstva jasně ukázalo, že výběr by se měl uskutečnit prostřednictvím oslovení více kandidátů a měl by být již brzy zahájen,“ napsal generální ředitel Leonarda Gian Piero Cutillo v dopise Metnarovi, který má Právo k dispozici. A dále se ministra ptá, kdy úřad pošle žádost o novou nabídku.

„Dopis z Itálie jsme obdrželi a chystáme odpověď,“ poznamenal k tomu Pejšek.

Dotaz, zda to znamená, že ministerstvo jedná už pouze se Spojenými státy, komentovat nechtěl.

„O dalším postupu u vrtulníků bude rozhodnuto v následujících měsících,“ dodal.

Metnar loni v srpnu přitom v rozhovoru pro Právo řekl: „Zakázka na víceúčelové vrtulníky je před odsouhlasením a počítám, že by vyhlášení výběrového řízení mohlo přijít mezi zářím a říjnem.“

Důvody vojenské i geopolitické



Důvod, proč se obrana zřejmě zaměřila pouze na americké výrobce, je fakt, že čeští vojáci argumentují tím, že americké vrtulníky jsou odzkoušené v boji, a také tím, že v případě, kdy by bojové vrtulníky byly vyslány do zahraniční mise, byl by servis amerických helikoptér, vzhledem k tomu, že většinu misí zajišťuje americká armáda, mnohem snazší.

Další důvod je geopolitický, protože by to jistě zlepšilo vztahy s americkou administrativou. Prezident USA Donald Trump vytrvale kritizuje evropské členy NATO, že dávají málo peněz na obranu a de facto tak nenechají vydělat americkým zbrojařským firmám.

„Vypadá to, že vrtulníky budou americké. Obrana připravuje řadu projektů, ale vojenské vrtulníky jsou jediný velký nákup, který můžeme udělat se Spojenými státy,“ řekl Právu vysoce postavený koaliční politik obeznámený s kroky ministerstva obrany.

Obrana sice chystá např. nákup nových bojových vozidel pěchoty BVP za 52 miliard korun, ale oslovila pouze čtyři evropské koncerny.

Ve hře Black Hawk



Pokud obrana s vrtulníky skutečně osloví pouze Američany, tak ve hře budou známé stroje firmy Sikorsky UH-60 Black Hawk.

„Když jsme se vojáků ptali na vrtulníky, tak nám řekli, že by bylo nejlépe jít cestou, jakou se vydaly ostatní země Visegradské čtyřky, že by to usnadnilo logistiku i servis,“ řekl Právu jeden z poslanců branného výboru. Vrtulníky z rodiny Black Hawk si pořídili např. Slováci, kteří vyjednali nákup přímo s americkou vládou, nebo také polská armáda.

Vrtulník AW139M

FOTO: Leonardo Helicopters

Víceúčelové vrtulníky se ministerstvo obrany snaží nakoupit už několik let. Minulý rok měla obrana ohlásit vítěze finále výběrového řízení. Šlechtová ale k překvapení všech oznámila, že ani americká, ani italská nabídka nesplnila požadavky.

Američané nabízeli 12 vrtulníků UH-1Y od americké firmy Bell, Italové stroje AgustaWestland AW139M od firmy Leonardo. Podle dostupných informací Bell požadoval 12,6 miliardy korun. Italové nabídli výrazně nižší cenu pohybující se okolo sedmi miliard korun.

S nákupem nových víceúčelových vrtulníků přišlo ministerstvo zhruba před šesti lety s odůvodněním, že se chce zbavit 17 ruských bojových vrtulníků Mi-24/35, protože nechce být závislé na dodávkách ruských náhradních dílů.

Tuto strategii ale mezitím obrana přehodnotila a rozhodla, že deset z těchto strojů nechá za stovky milionů korun opravit a provozovat dál. Celkově má armáda 41 provozuschopných vrtulníků.