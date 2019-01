Naďa Adamičková, Marie Königová, Právo

„Jde nám o to, aby se čeština - a teď to řeknu právě nespisovně - neprznila,“ zdůvodnil návrh šéf klubu KSČM Pavel Kováčik. Podle něj by se nejen v médiích, ale i jinde mělo mluvit spisovně česky a neměl by převažovat slang, aniž by to potlačovalo práva národnostních i etnických menšin.

Užívání češtiny sice obsahuje řada zákonů týkajících se třeba soudnictví, živností, školství, mediální sféry, ale podle KSČM je zpřísnění nutné. „Nechceme bránit přirozenému vývoji jazyka, ale chceme, aby měl krásný český jazyk možnost se přirozeně vyvíjet tak, aby jím mluvili i naši potomci,“ tvrdí Kováčik.

„Dochází k benevolentnímu ustupování cizím jazykům, zejména v oblastech, které by měly zůstat doménou českého jazyka,“ napsali komunisté v důvodové zprávě.

Ačkoli komunisté svůj nejnovější návrh podstatně zredukovali, podle zástupců dalších poslaneckých frakcí oslovených Právem nejspíš znovu spadne pod stůl. Poslanci se většinou shodují, že taková úprava není nutná a že politici by se měli zabývat užitečnějšími věcmi.

KSČM argumentuje tím, že podobnou úpravu mají třeba na Slovensku, v Rakousku, Španělsku či Francii a také Ústava z roku 1920 stanovila, že zásady jazykového práva v Čs. republice určuje zvláštní zákon.

Žijeme v 21. století a je normální, že se jazyky ovlivňují a obohacují. Přehnané ochranářství problém nevyřeší. předseda klubu soc. dem. Jan Chvojka

S nápadem KSČM, byť zatím jen předběžně, nemají problém okamurovci. „Návrh a jeho znění zatím neznáme, že by čeština jako státní jazyk měla být chráněna, považujeme za správné,“ uvedl šéf SPD Tomio Okamura. Připomněl právě příklad Slovenska. „To, že se ČR přihlásí ke svému jazyku, na tom přece není nic špatného,“ poznamenal.

„Věnujte se raději něčemu užitečnému“

Jenže obavy z nacionalistických tendencí části politické scény nutí některé strany k obezřetnosti. „Ukotvení ochrany českého jazyka jsme ve straně už dříve diskutovali, ale obáváme se, aby ti, kteří uhodí na nacionalistickou strunu, toho nezneužili,“ řekl místopředseda ODS Martin Kupka.

Podle šéfa klubu STAN Jana Farského zákon není potřebný. „Předně nerozumím tomu, co bychom tím získali. Mimo hru na národní notu, kam asi ten návrh KSČM směřuje,“ okomentoval nápad.

Další politici označují návrh za zbytečný. „Žijeme v 21. století a je normální, že se jazyky ovlivňují a obohacují. Přehnané ochranářství problém nevyřeší,“ míní předseda klubu soc. dem. Jan Chvojka. Podle něj by se politici měli snažit užívat rodný jazyk správně.

„Z mého pohledu je to nadbytečné,“ poznamenal místopředseda klubu ANO Josef Hájek a dodal: „To bychom se vraceli do doby národního obrození, kdy česká země byla pod útlakem a obrozenci se snažili podporou a propagováním českého jazyka zvyšovat národní uvědomění. Dnes žijeme v globálním světě a jazyk se vyvíjí.“

Pirát Jan Lipavský nevidí důvod pro podporu návrhu proto, že čeština se neustále vyvíjí. „Nelze zabránit tomu, aby lidé používali duálního jazyka,“ uvedl.

Podle místopředsedkyně TOP 09 Markéty Adamové Pekarové by politici měli řešit problémy, které trápí lidi. „Zabývejme se raději tím, abychom měli zmodernizované školství, abychom byli konkurenceschopní,“ řekla.