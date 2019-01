Renáta Bohuslavová, Novinky

Primátor po jednání uvedl, že s premiérem řešili především spolufinancování projektů, které se týkají Prahy, ze strany státu. Jde především o pražský i městský okruh, železniční dráhu na letiště a dále do Kladna a peníze na opravy mostů.

„Máme shodu ohledně stavby pražského okruhu. Máme velký zájem, abychom konečně s touto investicí pohnuli, jelikož je pro Prahu strategická,” reagoval na jeho slova premiér Babiš. Obě strany budou mít kvůli pražskému okruhu příští týden další schůzku.

Vládní čtvrť v Letňanech

Vybudování vládní čtvrti v Letňanech prosazuje premiér Andrej Babiš už několik let.

„Je to skvělý a rychle návratný projekt. Myslím, že administrativní centrum by mělo zásadní pozitivní vliv na fungování Prahy. Je to na okruhu Prahy a večer tam nikdo nejezdí a plno občanů by tak nemuselo jezdit do centra. Divím se, že někdo projekt kritizuje,” hájil Babiš výstavbu centra na pozemcích, které nyní vlastní Praha.

Premiér Andrej Babiš (ANO) po jednání s primátorem hlavního města Zdeňkem Hřibem o investičních záměrech v Praze.

FOTO: Kateřina Šulová, ČTK

Stát by za to městu mohl poskytnout budovy, které mu nyní patří, a z uvolněných ministerských budov by podle premiéra i ředitelky Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Kateřiny Arajmu mohly vzniknout byty.

„Máme nejvíce roztříštěné umístění státních zaměstnanců. Naším cílem je hledat lokalitu, která je výborně dopravně dostupná a umožní stavbu na zelené louce. Jako východisko vidíme možnost výměny nemovitostí. Uvolněné historické budovy by byly otevřené pro veřejnost,” řekla po čtvrtečním jednání Arajmu.

Hřib: Nechci v Praze úřednické ghetto



Primátor Zdeněk Hřib se již několikrát vyjádřil, že se záměrem vybudování takové čtvrti nesouhlasí, a zopakoval to i nyní. „Není vhodné stavět v Praze úřednické ghetto. Náš záměr je nyní mít v Letňanech primárně rezidenční čtvrt a vystavět tam novou severní moderní nemocnici,” reagoval po jednání Hřib.

U pozemků v Letňanech se také jednu dobu uvažovalo o výměně za zámeček na Veleslavíně. Varianta však podle zástupců Prahy padla, jelikož o objekt má nyní primárně zájem ministerstvo kultury.

V rámci prvního jednání mezi vládními zástupci a zástupci Prahy se řešilo i to, že magistrát by chtěl pro své úředníky najít jinou budovu než Škodův palác, kde platí nájem. Podle zástupců města by mohlo jít třeba u budovu invalidovny nebo karlínská kasárna.

Na schůzce byli kromě Hřiba a Babiše přítomni i ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) nebo ministr kultury Antonín Staněk (ČSSD).

Za město dorazilo skoro celé pražské vedení a došlo i na kuriózní moment, kdy po jednání měli tiskovou konferenci v prostorách, kde běžně mívá tiskové konference vláda.

Pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti) s radními uspořádali po jednání s premiérem Andrejem Babišem (ANO) tiskovou konferenci v prostorách, kde se konají tiskové konference vlády.

FOTO: Novinky

Radní pro majetek Jan Chabr po jednání Novinkám sdělil, že hrozí, že pokud Praha na výměnu pozemků v Letňanech nepřistoupí, stát svou podporu Praze přehodnotí.

„Pan premiér nabízí Praze spolupráci a účast na mnoha projektech, nicméně velkou podmínkou vzájemných vztahů je právě požadavek na směnu pozemků v Letňanech zamýšlených pro stavbu vládní čtvrti. Pakliže by se daná směna nerealizovala, je zřejmé, že dojde k zásadnímu přehodnocení vztahů a plnění žádostí Prahy,” uvedl Novinkám po schůzce radní Chabr.

Setkání se uskutečnilo na žádost premiéra na Úřadu vlády. Ten Hřiba ke schůzce vyzval už během listopadu, a právě o potřebě vládní čtvrti pro Prahu se zmiňoval. Dopis mají Novinky k dispozici.