ČTK

Dokument uvádí, že předseda vlády se jednání rady nebude účastnit, dokud novela nebude schválena.

„Po nabytí účinnosti předloženého zákona rozhodne vláda svým usnesením - formou nového znění Statutu rady -, který z členů vlády (tzn. již nikoli její předseda) bude stát v čele rady,” uvádí předkládací zpráva. Nyní může radě podle zákona předsedat pouze premiér.

Eurokomisař pro rozpočet Günther Oettinger doporučil Babišovi tři způsoby, jakými by se mohl zbavit střetu zájmů v souvislosti s koncernem Agrofert. Jedním z nich je možnost, že by se Babiš zdržel účasti na rozhodnutích souvisejících s údajným střetem zájmu. Musel by mimo jiné odstoupit z vládní Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy, neúčastnit se rozhodování ani komunikace v oblastech, na kterých by mohl přes Agrofert profitovat, a nominovat za sebe v takových rozhodnutích někoho jiného.