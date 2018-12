Nekopu se do zadku, svoji práci jako premiéra nevidím ve Sněmovně, řekl Babiš poslancům

Každou neděli vykazuji, co jsem dělal, nekopu se do zadku. Těmito slovy hájil premiér Andrej Babiš (ANO) svoji chabou účast ve Sněmovně. To, že během čtvrtečních písemných interpelací seděl v dolní komoře pouze jediný ministr, podle něj byla mimořádná situace.