Novinky, ČTK

„V žádném střetu zájmu nejsem, chovám se přesně podle zákona, tak jak jej přijal parlament a po mně český právní systém na základě lex Babiš vyžadoval. Svěřenské fondy neřídím ani neovládám, nemám na to ani čas, naplno se věnuji práci premiéra, často i 18 hodin denně. Každý, kdo se podívá, co všechno dělám, to pochopí,” uvedl Babiš ve vyjádření zaslaném médiím.

Dodal, že ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO) před měsícem požádala ministra spravedlnosti Jana Kněžínka (za ANO) o právní analýzu věci. „Je připravená a v pondělí ji projedná vláda,” uvedl.

Poznamenal také, že analýzu právníků Evropské komise zatím neviděl, dozvěděl se o ní z médií, kam unikla dřív, než měl možnost se s ní seznámit. Vychází tedy jen z publikovaných úryvků zprávy.

Britský list The Guardian uvedl, že Agrofert - holding, který Babiš převedl do svěřenského fondu - letos z EU získal 82 milionů eur (zhruba 2,1 miliardy korun) a že kvůli střetu zájmů hrozí, že čeští daňoví poplatníci budou muset alespoň část těchto peněz uhradit. Odvolává se při tom na posudek právníků EK. [celá zpráva]

Podstatou problému je podezření, zda Babiš neovládá dva svěřenské fondy, do nichž - právě kvůli střetu zájmů - převedl části společností Agrofert a Agrofert Group.

Kritika opozice

Na kauzu reagují opoziční politici. „Veškeré podklady, analýzy a informace o konkrétních podezřelých dotacích doručovali Piráti v posledních měsících Evropské komisi, čímž se snažili předejít situaci, která teď nastala... ...Piráti tímto opět vyzývají české úřady odpovědné za proplácení dotací, aby přestaly porušovat finanční nařízení ke střetu zájmů,“ uvedla v prohlášení Pirátská strana.

„Znovu se jen potvrzuje, že Andrej Babiš čelí obrovskému střetu zájmů a tím ohrožuje ústavní funkci premiéra a pověst země. V každé demokratické zemi by to znamenalo rezignaci premiéra na svou funkci. To ale od Andreje Babiše nečekám,“ uvedl na Twitteru předseda ODS Petr Fiala.

„Je ostuda a obrovské selhání, že orgány našeho státu se nejsou sto dobrat pravdy a musí nám ji odhalit až EK. Teď jde o hodně peněz, o které naše země přijde a musí je po AGF vyžadovat, a o to, jak se k tomu Andrej Babiš postaví,“ napsal na Twitteru europoslanec Luděk Niedermayer (za TOP 09).

„Po všech kauzách českého premiéra jsme se pro ostatní s konečnou platností stali nejzápadnější částí východní Evropy. Je mi z toho smutno,“ poznamenal předseda TOP 09 Jiří Pospíšil.

„A je to tady, na co jsem dlouhodobě upozorňoval. Česko bude nejspíše kvůli Andreji Babišovi vracet dotace,“ uvedl lidovecký europoslanec Tomáš Zdechovský.