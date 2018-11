Barbora Zpěváčková, Novinky

„Nelíbí se nám současná koalice. Ale to, co je skutečný problém, jsou problémy předsedy vlády. Změna mocenských poměrů není tím, o čem se tady bavíme. Připadalo by mi nejlogičtější, že bude pokračovat vláda ve stávajícím složení, ale bez premiéra Babiše,“ řekl na tiskovém brífinku šéf ODS Petr Fiala.

Pět opozičních stran (ODS, Piráti, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN) zároveň v úterý vyzvalo prezidenta Miloše Zemana, aby v případě pádu vlády jmenoval premiérem někoho jiného než Babiše.

„Apelujeme na prezidenta, aby postupoval v souladu s Ústavou a jmenoval předsedou vlády jinou osobu než Andreje Babiše,“ přečetl usnesení šéf Pirátů Ivan Bartoš.

Zeman se ale už nicméně nechal několikrát slyšet, že by Babiše jmenoval znovu. Naposledy to zaznělo v pondělí večer na zámku v Lánech.

Ať Babiš vysvětlí syna na Krymu, žádá opozice



Strany se shodly také na tom, že by měl Babiš věrohodně vysvětlit okolnosti cesty svého syna Andreje Babiše juniora na Ruskem okupovaný Krym. „Předsedové stran nepovažují s ohledem na možná bezpečnostní rizika dosavadní vysvětlení za dostatečná,“ stojí v usnesení.

„Úřad premiéra, který máme všichni hájit, je neúměrně zatížen rodinnými problémy Andreje Babiše,“ podotkl Fiala. Šéf lidovců Pavel Bělobrádek k tomu dodal, že vlastní děti do celé kauzy zatáhl právě Babiš. Reagoval tak na výroky premiéra, který opakovaně nadává novinářům, že obtěžují jeho rodinu.

„Všechno by mělo být řádně prošetřeno. Občané nemohou soudit, jestli má pravdu pan premiér, jeho syn nebo bývalá manželka,“ komentoval lídr TOP 09 Jiří Pospíšil.

„Je na každém poslanci, zda se přihlásí k principům politické kultury,“ řekl směrem k pátečnímu hlasování o nedůvěře vládě předseda STAN Petr Gazdík.

Nedůvěru chce kabinetu vyslovit šest opozičních stran – ODS, Piráti, lidovci, TOP 09 a hnutí STAN i SPD. Dohromady mají 92 hlasů. Pro vyslovení nedůvěry vládě je potřeba většina poslanců, tedy 101. Bude tak záležet především na hlasech ČSSD a komunistů.

Vládu bez Babiše připouští i Hamáček



Sociální demokraté budou celou situaci řešit ve středu na jednání předsednictva. Předseda strany a vicepremiér Jan Hamáček v úterý na tiskové konferenci řekl, že upřednostňuje pokračování současné koalice s jiným premiérem než Babišem.

Připomněl, že podle „nekreativního“ výkladu Ústavy ČR znamená demise premiéra konec celé vlády, ale v případě domluveného postupu by se záležitost dala urychlit.

V úterý odpoledne se kvůli vládní krizi schází i vedení KSČM. Komunisté nejsou přímo ve vládě, ve Sněmovně ji ale tolerují.

V závěru usnesení pět stran vyzvalo Hamáčka, aby přehodnotil podporu vládě, v jejímž čele stojí trestně stíhaný premiér, který je ve střetu zájmů, v podezření z maření vyšetřování a který uvedl současnou vládu do problémů své osobní kauzy.