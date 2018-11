Oldřich Danda, Právo

Účastníte se Piráty svolané úterní schůzky opozičních stran k hlasování o nedůvěře vládě?

Zúčastním se jí, i když nevím, co si od ní slibovat, protože nic nepřinese. Věci jsou naprosto jasné i v případě, že by nedůvěra byla vyslovena. Už jsou jasná stanoviska všech stran, premiéra i prezidenta.

Když jsem se ptal Pirátů, co to může kromě píár přinést, tak mi řekli, že nechtějí sedět se založenýma rukama. Ale dopadne to stejně, jako když pomohli ustanovit nové vedení Sněmovny a říkali, že pak všemi ústavními prostředky zabrání, aby vznikla vláda Andreje Babiše bez důvěry. To se pak ale stalo. Věci jsou teď ložené, tak nevím, co Piráti chtějí vymyslet převratného.

Možná plán B, který opozici podle šéfa ČSSD Hamáčka chybí.

Pokud se chceme pohybovat v rámci ústavnosti a nechceme udělat puč a zavést lidové milice, tak se toho příliš vymyslet nedá. Počty jsou jasné. Bez hnutí ANO a hlasů extremistů a radikálů se koalice nedá postavit.

Ještě jsou tu předčasné volby. Pokud byste tedy přemluvili ČSSD a komunisty?

Předčasné volby nikdo nechce. A už vůbec ne komunisté a soc. demokraté. Hypoteticky je to varianta, ale prakticky tam přijdeme a zase odejdeme a žádný bombastický a neočekávaný závěr nelze předpokládat.

Co chystáte na pátek, kdy se o nedůvěře bude hlasovat?

Zdůvodníme, proč vláda neměla a nemá důvěru KDU-ČSL a proč jsme se odhodlali vyslovit jí nedůvěru a že to má smysl, i kdyby se ANO, ČSSD a KSČM rozhodly vládu podpořit.