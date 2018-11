Opozice bude ladit noty, Zemana čekají schůzky a Babišem i Filipem

Část sněmovní opozice se v úterý sejde, aby doladila postup na páteční mimořádnou schůzi Sněmovny, na níž by se mělo hlasovat o vyslovení nedůvěry vládě premiéra Andreje Babiše (ANO). K ODS, Pirátům, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN se již nepřipojí Tomio Okamura, jehož hnutí SPD sice podpořilo svolání schůze, ale on pak přišel s tím, že mu nejde primárně o odchod trestně stíhaného Babiše, ale o vstup do vlády nebo vliv na její agendu.