Na Václavské náměstí zatím dorazilo několik tisíc demonstrantů. Mají s sebou transparenty „Andrej do krimu” či „Místo syna na Krymu raději fotra do krimu”. Objevil se i transparent parodující předvolební plakáty ANO. Je na něm snímek lékařky Dita Protopopové, která měla napsat posudek na Andreje Babiše mladší, podle kterého není zdravotně způsobilý. Transparent je doplněn heslem „Uklid(n)íme vaše dítě. To vám garantuji!”

Kauzu kolem údajného únosu Babišova syna z prvního manželství na Krym odstartoval v pondělí server Seznam Zprávy, který zveřejnil rozhovor se samotným Andrejem Babišem mladším. Ten v současnosti žije ve Švýcarsku u své matky. Na Krymu jej měl držet bývalý řidič Agrofertu Petr Protopopov, jeho manželka měla dle dostupných informací vypracovat zprávu, podle které Babiš junior není zdravotně způsobilý.

Babiš: Je to hyenismus



Sám Babiš označil kauzu za vykonstruovanou a řekl, že policie už v květnu podezření z únosu vyvrátila. Jeho syn podle něj trpí schizofrenií, návštěvu novinářů u syna označil za hyenismus.

K Babišově rezignaci už vyzvaly také všechny opoziční strany ve Sněmovně a ve svém usnesení i Senát. [celá zpráva]

Demonstrace s názvem Požadujeme demisi Andreje Babiše je na Václavském náměstí naplánovaná do deseti hodin večer. Za jejím svoláním stojí aktivistická skupina AUVA, která původně vznikla pro nesouhlas s elektronickou evidencí tržeb EET. Pod zkratkou se skrývá název Andrejovy účtenky vrátíme Andrejovi.