Barbora Zpěváčková, Renáta Bohuslavová, Novinky

15:38 - Před Sněmovnu dorazilo několik demonstrantů. Přinesli s sebou transparenty s hesly „Premiér je zralý na vazbu“ nebo „Aby se za nás děti nestyděly, unesli jsme je na Krym“.

Před Sněmovnou se v úterý odpoledne schází první demonstranti. Chtějí demisi premiéra Babiše.

FOTO: Barbora Zpěváčková, Novinky

15:26 - Na to, že Babiš nebude 1. února předsedou vlády s důvěrou Sněmovny, je aktuálně vypsán kurz 1,5:1, opačná možnost je ohodnocena kurzem 2,38:1. Sdělil to mluvčí sázkové kanceláře Tipsport Jiří Hadrava. „Pokud by se potvrdilo, že byl Babiš mladší svým otcem ,uklizen‘ kvůli vyšetřování Čapího hnízda, je podle aktuálního kurzu pravděpodobné, že by premiér musel rezignovat,“ uvedl bookmaker Tipsportu Pavol Boško.

15:11 - „Richard Brabec a Andrej Babiš se teď dovolávají lidskosti vzhledem ke zdravotnímu stavu Andrejových dětí. Těch dětí je mi upřímně líto. Je ale nutné zdůraznit, že do hnoje své kriminální kauzy je zatáhl jejich otec. Rozhodně ne opoziční politici nebo novináři,“ napsal na Twitter šéf poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek.

15:08 - Senátorské kluby ODS, KDU-ČSL, STAN a Klub pro liberální demokracii – Senátor 21 podpořily požadavek sněmovní opozice, která vyzvala premiéra k demisi. Navrhnou proto, aby Senát kauzu projednal na své nejbližší schůzi.

„Osoby obviněné z trestného činu dělají leccos,“ připomněl senátor a někdejší policejní vyšetřovatel Václav Láska (Senátor 21) s tím, že je rozdíl, zda tak činí občan nebo premiér vlády.

Premiér Andrej Babiš (ANO) v Palermu komentuje kauzu svého syna.

FOTO: Česká televize ČT24

14:50 - Ve čtvrtek večer se bude kvůli kauze konat demonstrace na Malostranském náměstí. Lidé požadují demisi Andreje Babiše. Když se konala demonstrace při vyslovení důvěry vládě v červenci, protestující se dostali přímo před Sněmovnu a házeli na premiéra plastové lahve.

Video

Sestřih z demonstrace proti druhé Babišově vládě na Malostranském náměstí z července 2018.

14:00 - Kauza je prý vymyšlená novináři a žádné obstrukce při vyšetřování prý nejsou. Novináři se podle něj snaží destabilizovat politickou situaci v ČR odporným útokem na jeho děti.

13:58 - Premiér Andrej Babiš (ANO) se ze Sicílie vyjádřil k aktuální kauze. Netušil prý, že bude muset komentovat zdraví svých dětí.

„Za své děti jsem ochoten položit život,“ řekl Babiš.

Podle něj jde o připravený scénář, který jej má dostat z politiky.

Video

Živě: Tiskové konference poslaneckých klubů a jednání sněmovny

13:50 - Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) a šéf poslanců ANO Jaroslav Faltýnek na tiskové konferenci ve Sněmovně hájili Babiše. Faltýnek zopakoval, že kauza Čapí hnízdo je uměle vytvořená.

„Je jednoznačné, že opozice celou záležitost politizuje a vyvíjí tlak na orgány činné v trestním řízení,“ řekl Brabec.

Reportáž serveru Seznam Zprávy, která s informací přišla, označil za nekorektní novinářskou práci. „Ve chvíli, kdy někdo natáčí bez vědomí člověka, který je indisponovaný... Je to hyenismus. Je to něco, co je za hranou,“ uvedl Brabec.

Faltýnek řekl, že se jedná pouze o diskreditaci Babiše. „Z klubu jsme se rozcházeli s tím, že všichni stojí za naším předsedou,“ řekl Faltýnek.

13:38 - Pro vyslovení nedůvěry vládě je potřeba většina všech poslanců, tedy 101. Šest opozičních stran má dohromady 92 křesel. Klíčové tak budou hlasy ČSSD a KSČM, která vládu toleruje.

Zástupci opozice oznámili svolání mimořádné schůze Sněmovny.

FOTO: Petr Horník, Právo

13:33 - „To, že tady stojíme sjednoceni nad stanoviskem, ukazuje jednu věc. Ta situace je mimořádně vážná, to není hra mezi opozicí a vládou,“ řekl Fiala.

13:25 - ODS, Piráti, SPD, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN vyzvali Andreje Babiše, aby opustil funkci premiéra, dokud nedojde k vyšetření kauzy Čapí hnízdo. Strany podávají návrh na hlasování o nedůvěře vládě, oznámil šéf ODS Petr Fiala.

Video

Opoziční strany vyzývají premiéra Babiše k rezignaci.

13:20 - Opoziční strany se dohodly, že vyvolají hlasování o nedůvěře vládě. Podle jednacího řádu návrh na vyslovení nedůvěry vládě může podat písemně nejméně 50 poslanců. K projednání takového návrhu svolá předseda neprodleně schůzi Sněmovny.

Premiér Andrej Babiš v úterý v italském Palermu.

FOTO: Antonio Calanni, ČTK/AP

13:05 - Pro nedůvěru vládě by hlasovali i Piráti. Oznámili to na tiskové konferenci.

Video

Tisková konference Pirátů.

13:01 - Z ANO reagoval hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák. „Je to pro mne nová věc a čekám na fakta a na vysvětlení, co je pravda a co nikoliv. Takže čekám na vysvětlení,“ řekl. „Může to být pravda, ale může to být také fabulace. Věřím, že to orgány činné v trestním řízení prověří,“ dodal.

12:50 - Hnutí SPD by hlasovalo pro nedůvěru vládě. „Pokud bude vyvolané hlasování o nedůvěře této vládě, budeme hlasovat pro nedůvěru,“ řekl šéf poslanců SPD Radim Fiala.

12:26 - Komunisté si chtějí vyslechnout premiérovo vysvětlení osobně. „Celou věc považujeme za velmi závažnou, pokud je taková, jak byla médii podána,“ řekl šéf poslanců KSČM Pavel Kováčik. Poté se komunisté rozhodnou, jestli stojí za to, aby i nadále tolerovali vládu.

Video

Tisková konference ČSSD.

12:10 - Šéf soc. dem., ministr vnitra a vicepremiér Jan Hamáček řekl, že situace je vážná. „O té situaci budeme a musíme jednat, jsem s panem premiérem v kontaktu, zítra proběhne koaliční jednání. Budeme požadovat jasnější a konkrétnější odpovědi,“ uvedl Hamáček.

Nevyloučil, že by ČSSD mohla odejít z koalice. „Nemůžu vylučovat žádné kroky, nemůžu předvídat, co se stane s koaliční vládou. Premiér by měl jasně odpovědět,“ prohlásil Hamáček.

ČSSD podle něj v této fázi jednání „nemůže vyloučit žádnou alternativu“. „Hovořili jsme o různých scénářích,“ dodal Hamáček s odkazem na jednání poslaneckého klubu.

Video

Tisková konference KDU-ČSL.

11:48 - Kauzu by podle lidovců měly řešit sněmovní výbory, mohla by vzniknout i vyšetřovací komise. „Pokud nebudou dostatečně vysvětleny některé otazníky, je tu prostor k mimořádné schůzi a vyvolání hlasování o důvěře vládě,“ řekl šéf KDU-ČSL Pavel Bělobrádek.

11:28 - Lékařka a zastupitelka Prahy 8 Dita Protopopová oznámila, že rezignovala na mandát zastupitelky. Rozhodla se tak na základě reportáže o synovi premiéra Andreji Babišovi mladším, o němž psala zdravotní zprávy. Informoval o tom Deník N.

Video

Tisková konference TOP 09.

11:27 - Podle Pospíšila se jedná o jednu z nejhorších kauz, která tuto zemi zasáhla od roku 1989.

11:20 - TOP 09 vyzvala premiéra Babiše, aby odstoupil z funkce. „Vyzýváme premiéra Andreje Babiše, aby v zájmu zachování důvěryhodnosti České republiky a v zájmu zachování důvěry občanů v právní stát vyvodil z celé kauzy osobní odpovědnost a odstoupil,“ uvedl šéf topky Jiří Pospíšil.

Pokud se tak nestane, ČSSD by podle TOP 09 měla zaujmout jednoznačné a nekompromisní stanovisko. Pokud Babiš neodstoupí, sociální demokraté by měli odejít z vlády.

Video

Tisková konference STAN.

11:07 - První místopředseda STAN Vít Rakušan řekl, že nyní je na tahu ministerstvo vnitra, státní zastupitelství a policie. Mělo by se podle něj objasnit, proč byl Babiš junior zadržován právě na Krymu.

„V té celé atmosféře bychom chtěli slyšet od policie i státního zastupitelství, že tady neexistuje tlak, že kauza Čapí hnízdo směřuje k předem určenému závěru,“ prohlásil Rakušan. Starostové podporují svolání bezpečnostního výboru, který by se podle nich měl situací primárně zabývat.

11:00 - V novinářském atriu ve Sněmovně začaly tiskové konference po jednání poslaneckých klubů.

10:35 - Předseda lidoveckých poslanců Jan Bartošek bude kvůli kauze požadovat svolání sněmovního bezpečnostního výboru. „Jak je možné, že reportéři jsou ve svém pátrání úspěšnější než Policie ČR. Budu požadovat svolání Bezpečnostního výboru PSP ČR za účasti šéfů policie a tajných služeb, aby podaly vysvětlení k celé této záležitosti,“ uvedl na Twitteru.

10:10 - Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman dal podnět Městskému státnímu zastupitelství v Praze k prověření podezření, že Andrej Babiš mladší mohl být zbaven osobní svobody, či unesen. Oznámil to mluvčí Nejvyššího státního zastupitelství Petr Malý s tím, že „prověření daného podnětu se bezesporu neobejde bez výslechu pana Babiše mladšího“. [celá zpráva]

10:05 - Národní ústav duševního zdraví (NUDZ) prověří informace, podle nichž manžel lékařky pracující v NUDZ vezl na Krym premiérova syna Andreje. Zřejmě proti jeho vůli.

10:04 - Poslanec KSČM Jiří Dolejš v pondělí večer okomentoval případ s tím, že krom „pár antibabiš protestů v Praze“ si většina lidí počká, neboť si údajně nepřeje, aby se „k lizu“ dostala pravice, která by „brzdila mzdy a šeškrtala dávky“.

Nemá cenu věštit vývoj před reakcí @AndrejBabis rodiny a zejm. @PolicieCZ , ale možný scénář je pár antibabiš protestů v Praze, zatímco většina venkova si počká, protože tuší že pustit teď k lizu pravicovou opozici by znamenalo jen zbrzdění mezd a seškrtání dávek — Jiri Dolejs (@DolejsJiri) 12. listopadu 2018

10:03 - Prezident Miloš Zeman se příští týden v pondělí setká s premiérem Andrejem Babišem v Lánech.

Podle prezidentova mluvčího Jiřího Ovčáčka to bude příležitost k debatě i nad aktuálními otázkami.

9:47 - Šéf ODS Petr Fiala svolal jednání opozičních stran vyjma komunistů. O půl jedné by se tak u něj v kanceláři měli sejít zástupci Pirátů, SPD, KDU-ČSL, STAN i TOP 09.

Původně nebyla zvaná SPD. „Volal jsem si s panem předsedou Fialou a doporučil jsem mu, že jestli chce mít něco hmatatelného, je potřeba mít 101 hlasů, a doporučil jsem mu, aby tam pozval i komunisty a SPD,“ komentoval to šéf Pirátů Ivan Bartoš. „Za nos se musejí chytnout všechny strany,“ dodal.

9:42 - Bartoš (Piráti) Novinkám řekl, že zjištění jsou závažná. „Není to žádoucí pro vývoj České republiky, je to zásadní problém a Andrej Babiš ho musí vysvětlit,“ sdělil Bartoš.

9:40 - Policie se bude zabývat tvrzením syna premiéra Babiše, Andreje Babiše ml., o tom, že ho otcovi lidé drželi na Krymu. Osloví autory reportáže, kde informace zazněly.

9:32 - Šéf Pirátů Ivan Bartoš na Facebook napsal, že premiér bude muset vysvětlovat nejen na plénu Sněmovny, ale hlavně lidem. „Doufám, že se k tomu postaví čelem. Ve mně osobně vyvolávají události kromě jistého zděšení i řadu obav. Kde jsou limity, kam jeden může zajít, když se hrad z kostek sype,“ podotkl Bartoš

9:15 - Premiér Andrej Babiš řekl, že jeho syn trpí duševní poruchou a léčí se. Novinkám v SMS zprávě napsal, že se žádný únos nekonal. Připomněl, že policie už dříve dospěla k závěru, že únos na Krym se nikdy nestal. [celá zpráva]

9:14 - „Situaci považujeme za závažnou a budeme ji řešit s ostatními demokratickými stranami. Považujeme to za selhání policie,“ sdělil Novinkám šéf STAN Petr Gazdík.

9:10 - Hamáček v úterý ráno Novinkám řekl, že kauza vzbuzuje celou řadu otázek. „Je potřeba, aby na ta zjištění zareagoval pan premiér, otázek máme hodně,“ uvedl.

Na otázku, jestli ČSSD odejde z vlády, pokud se informace ukážou jako pravdivé, nechtěl odpovídat. „Nechci spekulovat. Klíčové je stanovisko pana premiéra,“ prohlásil.

Dodal, že jako ministr vnitra požádá policii, aby vysvětlila některé okolnosti. „Jako ministr vnitra podniknu nějaké kroky,“ konstatoval.

8:59 - Na starší billboard z kampaně ANO poukázal šéf hnutí STAN Petr Gazdík. Babiš na něm pózuje s někdejším ministrem zahraničí a obrany Martinem Stropnickým a vedle nich je nápis: „Aby se za nás děti nestyděly.“

Z takových rodičů musí být děti doslova unešené..... pic.twitter.com/vSnpOzLz0W — Petr Gazdík (@petrgazdik) 13. listopadu 2018

8:55 - Předseda poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek Novinkám řekl, že opoziční demokratické strany by se měly poradit na dalším postupu. Podle něj připadá v úvahu mimořádná schůze, vytvoření vyšetřovací komise či vyvolání hlasování o nedůvěře vládě.

„Poslanecká sněmovna, které se vláda zodpovídá, nemůže zůstat nečinná. Je to nový rozměr v české politice, kde se doposud neprojevovaly gangsterské metody, až teď. Je to šokující a nepřijatelné,“ prohlásil Kalousek.

8:52 - O vyvolání hlasování o nedůvěře vládě mluvil někdejší ministr zemědělství a místopředseda lidovců Marian Jurečka. „Zítra navrhnu na předsednictvu a poslaneckém klubu vyvolání hlasování o vyslovení nedůvěry této vládě. Doufám, že s ohledem na vážnost situace to bude podpořeno a i ostatní politické strany toto podpoří a probudí se třeba i ČSSD,“ napsal v pondělí večer Jurečka na Twitter.

Zítra navrhnu na předsednictvu a poslaneckém klubu @kducsl vyvolání hlasování o vyslovení nedůvěry této vládě! Doufám, že s ohledem na vážnost situace to bude podpořeno a i ostatní politické strany toto podpoří @ODScz @STANcz @PiratskaStrana @TOP09cz a probudí se třeba i @CSSD — Marian Jurečka (@MJureka) 12. listopadu 2018

Dodal, že někteří lidé dělají z politiky svým působením špínu. „Ale že někdo přísahá na životy a zdraví svých dětí a pak svého syna jako nepohodlného nechce v ČR, je lidsky naprosto nechutné,“ připomněl Babišovu přísahu.

8:50 - Šéfa ODS Petra Fialu překvapilo, že policie nedokázala za dva roky získat svědectví člověka, kterého nakonec nalezli a vyzpovídali dva novináři.

O kauze informoval server Seznam Zprávy. Podle něj spolupracovníci Babiše odvezli jeho syna na Krym a drželi ho tam. Muž žije ve Švýcarsku se svou matkou, první manželkou premiéra. [celá zpráva]