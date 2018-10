zpe, Novinky

„Znovu důrazně připomínám, že vedení strany zvolené demokraticky v dubnu na sjezdu nebude reagovat na rozvracečské návrhy Josefa Skály,“ napsal si Filip na Twitter. Novinkám řekl, že slova Skály považuje za úmyslné poškozování.

Filip dodal, že Skálovi bylo nabídnuto, aby kandidoval do Senátu a mohl být i kandidátem do zastupitelstva Prahy, ale odmítl. „Asi se bojí voličů, kritizovat nestačí, je třeba program,“ zdůraznil Filip.

Josef Skála patří k ortodoxnímu křídlu KSČM

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Skála, který v dubnu těsně prohrál volbu předsedy KSČM právě s Filipem, v rozhovoru pro server Idnes.cz řekl, že čestní muži a ženy by nepochybně velmi rychle vyvodili odpovědnost z výsledků komunálních a senátních voleb.

Dolejš: Nemůžeme být stranou nostalgických úletů

Skálovu kritiku odmítl i poslanec Jiří Dolejš. „Skála neměl odvahu ani v Praze kandidovat a teď kritizuje,” uvedl na Twitteru. Podle něj kdo chce, může jít plakat do mauzolea.

KSČM má podle něj šanci stát se „stranou bez stigmatizujících nostalgických úletů a jalového žonglování s dogmaty. Jinak také může skončit.

Komunisté ztrácí delší dobu



„Předpokládám, že po takovém debaklu, čtvrtém v pořadí, je naprosto nezbytné, aby se Ústřední výbor sešel nikoli až v prosinci, ale v nejbližších dnech, určitě v říjnu. A tam je třeba posoudit, co se stalo, jak se to stalo, kdo za to může a co z toho plyne,“ řekl Skála s tím, že nevylučuje ani možné svolání mimořádného sjezdu.

Výsledek voleb do zastupitelstva v Praze

FOTO: David Ryneš, Novinky

Komunisté ve volbách propadli, stejně jako ČSSD. Poprvé od roku 1990 se nedostali do pražského zastupitelstva. Do druhého kola senátních voleb se dostala pouze jedna komunistická kandidátka.

KSČM ztrácí podporu už delší dobu. Výsledek v loňských sněmovních volbách byl nejhorší od roku 1989, strana získala pouze 7,8 procenta hlasů. Část komunistů v čele se Skálou a Martou Semelovou volají po tom, aby strana přitvrdila v rétorice a orientovala se ještě více doleva.

Semelová, která se „proslavila” obhajobou Klementa Gottwalda, vedla kandidátku v Praze. Dostala méně hlasů než Dolejš, který kandidoval ze sedmého místa. Semelová se také pokoušela dostat do Senátu v obvodu Praha 12, skončila šestá s 3,97 procenty.