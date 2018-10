Radek Plavecký, Právo

„Máme s tím všichni problém, ale jinak to složit nešlo,” uvedl Jiránek ke koalici s SPD a naznačil, že k dohodě vedl odpor vůči stávajícímu vedení města.

„Jak jsme byli napadaní a pomlouvaní, to je extremistické, to, že nám vedení města lhalo, to je za hranou. Takže když chceme Kladno posunout do 21. století, tohle byla jediná možnost,“ říkal Jiránek.

Koalice vznikla nečekaně rychle - zástupci zmíněných stran dohodu oznámili už v neděli. [celá zpráva] Ve volbách vítězná Volba pro Kladno (VpK) s dosavadním primátorem Milanem Volfem tak zřejmě zamíří do opozice, stejně jako komunisté.

Podpisy na koaliční dohodě stran ODS, Kladeňáci, ANO a SPD.

FOTO: Facebook ODS Kladno

Souboj o radnici se odehrával ve vyhrocené atmosféře a vášně neutichají ani po volbách. Vzduchem létají různá osočování a hrozby dohrami u soudu.

„Vycházely tady noviny, kolovaly letáky, plakáty, které nás ponižovaly, hanobily, byly plné pomluv, znevažovaly nás. Kampaň může být konfrontační, může ukazovat chyby, ale tohle už bylo hodně za hranou,“ řekl Právu Jiránek, který oznámil, že kvůli tomu podává trestní oznámení.

Kvůli šíření falešných zpráv podal trestní oznámení i Volf. „Šířili tady o nás fejkové, úplně smyšlené informace, a to všechny těžce ovlivnilo a zasáhlo,“ řekl na účet ODS Volf.

Ten těžce nesl, že jako vítěz voleb s 34 procenty hlasů pro své hnutí nejspíš neobhájí post primátora. „Je to pro mě hořká pilulka a je tristní, že s takovým výsledkem nesložíme koalici,“ uvedl Volf, jehož hnutí dosud ve městě vládlo s ANO a komunisty.

Výsledek komunálních voleb na Kladně

FOTO: Martin Havelka, Novinky

Podle Jiránka daly jednotlivé strany dohromady své programy a v nich panovala shoda na zásadních věcech, jako je podpora školství, stopka hazardu či podpora hospicu a handicapovaných. „Je třeba přestat betonovat, víc dbát na zeleň, víc čerpat evropské dotace,“ dodal Jiránek.

Vznikající koalice je barevnější, než se na první pohled zdá. ODS, ANO a SPD jsou jasní, ale ve skupině Kladeňáků je sdruženo hned několik dalších stran. Tito zastupitelé jsou z TOP 09, STAN, Pirátů či KDU-ČSL.

„Ještě tady byla možnost, aby vznikla koalice VpK, SPD a KSČM, ale tomu jsme chtěli zabránit. Proto jsme šli jinou cestou,“ dodal Jiránek.

Volf ovšem mluvil o tom, že měl v plánu skládat koalici s ANO. „Je to celé zvláštní, ani nám nikdo nezavolal,“ řekl Právu v neděli.

SPD může získat náměstka primátora

O obsazení postů ve vedení města se podle Jiránka ještě nerozhodlo. Bavili jsme se jen obecně, zůstane model primátor a tři náměstci, kteří budou podle výsledků voleb,“ uvedl Jiránek. Je tedy velice pravděpodobné, že SPD, která získala v Kladně dva mandáty, bude mít náměstka primátora.

Místopředseda ODS Martin Kupka hájí postup Jiránka. „Hned jsem se o tu situaci začal zajímat. Předložili nám argumenty, proč to s ohledem na kroky současného primátora, jeho styl útočné kampaně proti všem, nešlo jinak. Navíc tam panuje shoda na klíčových věcech a to, že na této koalici participují a shodují se v ní lidé z TOP 09, STAN, Pirátů a další uskupení dává tušit, že je ve městě nějaký problém,” uvedl Kupka.

Pochopení pro kladenskou koalici naopak nemá vedení TOP 09. Její šéf Jiří Pospíšil dal najevo, že účast člena TOP 09 v koalici s okamurovci je nepřijatelná. [celá zpráva]