zpe, Novinky

Pro to, aby Sněmovna Ondráčka nevydala, hlasovali poslanci hnutí ANO, KSČM, SPD a Marek Benda (ODS).

Stanovisko je pouze doporučující a dolní komora se jím řídit nemusí. Bývá však pravidlem, že plénum rozhoduje v souladu s výborem.

Usnesení výboru kritizovali někteří jeho členové. Podle nich je to špatný signál k lidem. „Já osobně jsem hlasoval pro vydání. Myslím si, že lidé mají plné zuby lží v politice a toho, jak se navzájem politici obviňují, v tomhle případě pravděpodobně nepravdivě. Lživá politická kampaň je věc, se kterou bychom měli něco dělat,” uvedl Jakub Michálek (Piráti).

Podobně to vidí šéf hnutí STAN Petr Gazdík. „Pro mě je důležité, aby poslanci nebyli nadlidi. Nemyslím si, že z hlediska vyšší politické kultury by se politici měli urážet a měla by je v tom chránit imunita,” míní Gazdík.

Říkáme, že jsou tady dvě kategorie lidí - ústavní činitelé a zbytek Marek Výborný (KDU-ČSL)

Před poslance přišel v úterý vypovídat policejní vyšetřovatel, státní zástupce i sám Ondráček. Novinářům nic neřekl a sdílný prý nebyl ani na jednání výboru.

„Odkazoval, že tu informaci podá při řeči v Poslanecké sněmovně před všemi poslanci a případně před soudem,” popsal Marek Výborný (KDU-ČSL).

Dodal, že imunita by se měla vztahovat pouze na projevy pronesené na půdě Poslanecké sněmovny. „Celé to nepovažuji za šťastný signál směrem k veřejnosti. Říkáme, že jsou tady dvě kategorie lidí - ústavní činitelé a zbytek, a že na ústavní činitele se vztahují jiná pravidla,” prohlásil Výborný.

Ondráček nařkl Horáčka ze spolupráce s StB v médiích. Horáček spolupráci popírá. Na svých stránkách zveřejnil spis, který na něj Stb vedla, jenž dokládá, že ke spolupráci nedošlo. Sněmovna by o Ondráčkově vydání měla rozhodnout na schůzi, která začne koncem října.

Předseda sněmovního mandátového a imunitního výboru Stanislav Grospič (KSČM) přichází na schůzi výboru.

FOTO: Ondřej Deml, ČTK

Další ze členů výboru, Miroslav Kalousek (TOP 09), se už dříve nechal slyšet, že Horáček mohl žádat zadostiučinění v civilním procesu.

Ondráček budil kontroverze



Jméno Ondráčka naposledy vzbudilo kontroverze letos v březnu. Když stanul v čele sněmovní komise pro kontrolu Generální inspekce bezpečnostních sborů, po celé republice se konala řada demonstrací. Ondráček nakonec na funkci rezignoval.

Zdeněk Ondráček na jednání Poslanecké sněmovny

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Před listopadem 1989 působil Ondráček v pohotovostním pluku Sboru národní bezpečnosti, který násilně zasahoval mimo jiné na demonstracích proti tehdejšímu komunistickému režimu. Vysloužil si za to přezdívku komunistická mlátička.