Karolina Brodníčková, Právo

„Jsem velmi příjemně překvapen tím, že vaše aktivita pokračuje a platforma žije,“ napsala hlava státu v dopise, který Právo získalo.

Citaci z dopisu si v pátek v Jihlavě vyslechla stovka členů platformy. Na jednání byl také první místopředseda Jiří Zimola, místopředsedkyně Jana Fialová, ministr zemědělství Miroslav Toman nebo exministr zdravotnictví a ředitel nemocnice Motol Miloslav Ludvík. Debata se podle informací Práva vedla zejména o přípravě na říjnové volby a o budoucnosti ČSSD.

„K tomu, aby (ČSSD) získala zpět svou někdejší sílu, nutně potřebuje výkonný motor. A tím může být právě vaše platforma, která klade důraz na návrat k tradičním hodnotám a normálnímu občanovi. Proto by bylo skvělé, kdyby byla v rámci ČSSD přijímána pozitivně a její členové nebyli předmětem malicherných vnitrostranických půtek,“ napsal prezident.

Prezident Miloš Zeman

FOTO: Hirschberger Ralf, ČTK

Podle Zemana ČSSD potřebuje k přežití a návratu na výsluní názorovou různost. „Strana nesmí být monolitem, kde jen všichni kývají. To by byla definitivní cesta do politických pekel,“ dodal.

„Nenechte se v žádném případě otrávit závistivými hlupáky, neposlouchejte rady českých novinářů a komentátorů, kteří, jak vidno, při vyslovení názvu vaší platformy dostávají husí kůži. Uvědomte si, že je to dobré znamení,“ uzavřela hlava státu.

Na jednání bylo podle informací Práva živo. „Na zasedání platformy Zachraňme ČSSD zní velmi silná nespokojenost se směřováním strany,“ řekl Právu Zimola.

Ludvík, který zkraje roku rezignoval na post šéfa pražské ČSSD a nyní se považuje za „bezvýznamného sociálního demokrata“, nechtěl své postoje rozvádět. „S tím, co se dnes v ČSSD děje, rozhodně nesouhlasím,“ napsal Právu stručně.

Plzeňští kritizují

Nesouhlas s vedením strany zní i z plzeňské ČSSD, kde její lídr ve volbách a primátor města Martin Zrzavecký spustil kampaň „Plzeň není Praha". Jak už v pátek psalo Právo, kritizuje v ní vedení například za to, že vstoupilo do vládní koalice s ANO, nebo za to, že tři měsíce marně prosazovalo europoslance Miroslava Pocheho na ministra zahraničí.

K platformě Zachraňme ČSSD se však Plzeňané připojovat nechtějí. „Já se neshoduji s názory některých představitelů platformy Zachraňme ČSSD, jako je např. Jiří Zimola. My máme na politiku jiný pohled,“ řekl Právu Zrzavecký.

S centrálou se prý plzeňská ČSSD neshodne ani ve způsobu, jakým vede strana kampaň. „My, když komunikujeme s veřejností a lidé se nás ptají na celostátní politiku, tak jim to nedokážeme vysvětlit. Všichni obecní politici se snaží prosazovat komunální témata, a ČSSD má centrální kampaně, kde říká pět týdnů dovolené,“ podotkl.

Místopředseda sociální demokracie Jaroslav Foldyna, který zkraje roku byl členem platformy, ale vystoupil z ní po zvolení nového vedení strany, se z jejího jednání omluvil kvůli kampani.

„Tříštit síly diskusemi na Ústředním výkonném výboru, potom zase na platformě, potom zase na ÚVV? Dnes je možné diskutovat věci na jednání orgánů. Ale jinak si myslím, že platforma předkládá zajímavé návrhy,“ řekl Právu.