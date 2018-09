Renáta Bohuslavová, Novinky

Novelu zákona předložila do Sněmovny ministryně financí Alena Schillerová (ANO).

Nově by v zákoně měla být možnost pro zákazníky odstoupit od smlouvy do dvou hodin, tedy do dvou hodin se vrátit do směnárny a dostat své peníze zpět. U výměny v automatu by to mělo být až do tří pracovních dnů. Pokud bude mít směnárna zavřeno, bude mít zákazník podle Schillerové možnost odstoupit od transakce až do půl roku.

Se stejnou předlohou už v únoru přišlo hnutí STAN. Návrh však byl hlasy SPD a ANO zamítnut s tím, že vláda připravuje vlastní legislativní úpravu. Ta ale přichází se podobnými úpravami.

„Ten zákon už tady mohl být dávno a dnes slavíme pět měsíců od chvíle, kdy Sněmovna zamítla návrh, který řešil to samé. Doufám, že projde jednáním co nejrychleji,” řekl na plénu předseda poslanců STAN Jan Farský.

Na problém podvodných směnáren během roku aktivně upozorňovali i Piráti, kteří si pochvalují především možnost odstoupení od smlouvy. Zároveň prosazují, aby novela byla schválena ve zrychleném řízení a zákon vešel v platnost již před zimní turistickou sezónou.

„Odstoupení od smlouvy je klíčový prvek. Ve chvíli, kdy turista udělá ve směnárně obchod a zjistí, že nedostal tolik peněz, kolik očekával, tak současně obdrží i účtenku, na které má informace, že může obchod stornovat, dostat peníze zpět a vyměnit si je jinde,” uvedl poslanec Pirátů Mikuláš Ferjenčík.