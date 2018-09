Radim Vaculík, Právo

Tamní výbor pro rozpočtovou kontrolu na pondělním zasedání rozhodl, že bude o situaci kolem Babiše jednat s příslušnou komisařkou i se členy Evropské komise (EK). A chce od nich slyšet řešení, jak se s údajným střetem zájmů šéfa českého kabinetu vypořádat. Právu to v úterý řekl člen výboru Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL).

„Na jednání výboru pro rozpočtovou kontrolu bylo toto téma nadneseno a jednoznačně se všechny frakce shodly na tom, že se tím zabývat chtějí, že jde o výjimečnou situaci, kterou jsme tu nikdy neměli. Chceme, aby nám Evropská komise věc vysvětlila, protože nikdo předtím tady nikdy v takovém střetu zájmů nebyl,“ řekl Zdechovský.

Členové tohoto výboru podle něj vycházeli z dopisu, který všichni obdrželi od nevládní organizace Transparency International (TI). Ta jej poslala i do

sídla EK. Podle úterního vyjádření šéfa české pobočky TI Davida Ondráčky pro Právo ale oficiální podnět organizace teprve připravuje.

Dotace pro Babiše?

Zdrojem informací byla pro europoslance také již dříve zveřejněná zpráva této protikorupční organizace, podle níž je konečným příjemcem evropských dotací poskytnutých společnosti Agrofert právě premiér Babiš, který je prý i neodvolatelný majitel. Jako premiér přitom údajně rozhoduje, kam se budou eurodotace vynakládat.

Zdechovský odhaduje, že jen v zemědělství dostal holding Agrofert od EU dotace přes miliardu korun. Podstata prý není v tom, na koho jsou přesně firmy napsány, ale zda daný politický činitel nevyužívá benefitů těchto společností a jak je s nimi spojen.

Výbor tedy nejprve pozve na své jednání komisařku pro regionální politiku Corinu Cretsuovou a bude chtít podle Zdechovského její závazné stanovisko. „Poté si budeme zvát úředníky Evropské komise a budeme na základě faktů žádat, aby nám odpověděli a vysvětlili, co s tím,“ poznamenal Zdechovský.

Komise by podle něj mohla reagovat v průběhu října či listopadu. Pokud EK dospěje k podezření, že došlo k porušení unijních pravidel, předá tyto informace do Česka.

Byli by proti sobě

„Reálně tato věc může mít tři rozuzlení. Za prvé se EK tím bude zabývat a sdělí, že se nic nestalo, což si i podle právní služby europarlamentu myslíme, že by tato varianta odporovala vlastním nařízením Komise,“ nastínil Zdechovský.

Za mnohem reálnější považuje možnost, že se EK věcí bude zabývat, zjistí možný střet zájmů a pozastaví dotace pro Agrofert do doby, než se věc vyjasní. „A zatřetí může nastat, že se tím Komise bude zabývat, začne to šetřit, ale bude to na dlouhou dobu,“ předestřel Zdechovský.

Babiš se tomu podle něj může vyhnout třemi způsoby. Buďto odejít z postu premiéra a nadále zůstat jen poslancem, což prý nevadí.

„Nebo po dobu, co bude ve funkci předsedy vlády, přestane Agrofert brát dotace. A třetí variantou je transparentní prodej firem, nikoli za korunu někomu z rodiny. A pak ať si má Andrej Babiš klidně miliardy, ale nemůže ovlivňovat a lobbovat ve prospěch svých firem,“ dodal Zdechovský.