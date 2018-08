zpe, Novinky

Hamáček vidí jako zásadní bezpečnostní hrozby projevující se klimatické změny a nedostatek vody. „Odhaduje se, že to do budoucna může vyhnat milióny obyvatel z Afriky. Populační exploze, nedostatek práce, to vše vede lidi do zemí na severu,“ řekl Hamáček, který zároveň řídí ministerstvo vnitra.

Podle něj je zásadní, aby lidé z afrických zemí přestali utíkat do Evropy. „Naším hlavním cílem a zájmem je omezení důvodů nucené migrace, omezit nucené konflikty a klimatické změny,“ prohlásil.

Hamáček podobně jako premiér Andrej Babiš (ANO) řekl, že na směřování České republiky se nic nemění. Hlavním úkolem pro českou diplomacii je podle něj být aktivní a být slyšet.

Premiér Babiš v projevu mluvil především o členství Česka v Evropské unii. Řekl, že kdo volá po odchodu z EU, ohrožuje budoucnost země.