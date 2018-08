Barbora Zpěváčková, Novinky

Pane senátore, proč si myslíte, že váš návrh na zvýšení důchodů je spravedlivější než ten vládní?

Je spravedlivější, protože myslí na matky, které vychovaly jedno až pět dětí zejména v době socialismu. Když to mám přiblížit na konkrétním příkladu, tak 85letý muž se narodil v roce 1933, šel do důchodu v 60 letech v roce 1993. 80letá žena se narodila v roce 1938, šla do důchodu v 55 letech, protože vychovala dvě děti, tedy taky v roce 1993. Oba dva jsou stejnou dobu v důchodu, ale žena má nižší důchod než ten muž, protože částka se odvíjí od toho, kdy byli ekonomicky aktivní. Žena je stejnou dobu v důchodu jako muž, bere méně, a ještě má dostat přidáno jen ten muž. To mi připadá padlé na hlavu.

Jak je to se zvyšováním důchodů?

Vládní novela počítá se zvýšením základní výměry penzí z devíti na 10 procent průměrného platu v zemi, tedy o 320 korun. S pravidelnou valorizací od ledna by průměrný důchod vzrostl příští rok o 918 korun. Vláda chce dát ještě tisícovku navíc všem seniorům nad 85 let. ODS navrhuje přilepšit tisícikorunou všem seniorům, kteří pobírají důchod 25 a více let.



Kolika lidí se váš návrh dotkne?

Dělali jsme si průzkum, podle našeho propočtu by se to mělo týkat 140 až 145 tisíc žen. Tenhle návrh, který předložila vláda, na tuto skupinu lidí kašle. Zapomněli na to, měli by to přiznat.

Pokud by prošla vaše verze, státní kasu by to stálo zhruba další dvě miliardy navíc. To jako problém nevidíte?

Vidím, ale zároveň vidím možnosti, kde peníze vzít. Pokud se podívám na rozpočet plánovaný na příští rok, tak vláda navrhuje čtyři miliardy korun na slevy na jízdném i pro seniory. Měli bychom to udělat tak, že slevy na jízdném poskytovat nebudeme, ale dáme peníze přímo těm seniorům, kteří si to zaslouží a potřebují. Mají zásluhu na tom, že tady máme generaci, která je ekonomicky aktivní. Obecně proti slevám nic nemám, ale když mám vážit, jestli pomůžu ženám, které vychovávaly děti a teď mají nízký důchod a mezi tím, zda mají mít všichni senioři slevy na jízdném, tak volím to první.

Předseda ČSSD Jan Hamáček, který je proti vašemu návrhu, argumentoval tím, že nevýhodu budou mít senioři, kteří šli do důchodu později. Výhodu by naopak měli ti, kteří šli do předdůchodu.

Tenhle argument vnímám jako reálný. Náš návrh není dokonalý. Na druhé straně vládní návrh tuhle věc také nezohledňuje. Náš návrh je i přes tuhle výhradu spravedlivější.

Proti vašemu návrhu se staví vláda, většina opozičních stran je pro. Vypadá to, že nakonec bude záležet na hlasech komunistů. Budete se je snažit nějak přesvědčit?

Nemyslím si, že bychom měli komunisty nějak speciálně prosit. Na druhé straně pokud se podíváte na jejich program, tak pokud se komunisté postaví na stranu vládního návrhu, tak v tom nemohu vidět nic jiného než kalkul a potvrzení existence jakési tiché koalice.

Přijdete 22. srpna do Sněmovny?

Přijdu, těším se na to a poslanci alespoň uvidí, jaké to je zasedat o prázdninách. Uvidíme, jak to dopadne, budu se je snažit přesvědčit. Byl bych rád, abychom to vzali racionálně a ne ryze politicky. Měli bychom se zamyslet nad tím, jestli nestojí za to překonat svoji ješitnost a přiklonit se k tomu, co je spravedlivější a serióznější.