Ivan Vilček, Právo

Masaryk se narodil v Hodoníně a s oblibou pobýval v letním sídle v Topoľčiankách. Vybrané datum je rovněž symbolické, protože právě 29. července 1923 přijel Masaryk poprvé na zámek v Topoľčiankách. Později se právě zde zrodila kniha Karla Čapka Hovory s T.G.M.

Oba vrcholní představitelé se setkali v Hodoníně, kde položili kytice k soše T. G. Masaryka a nastoupili do historického vlaku taženého parní lokomotivou. Tím pak odjeli do Topoľčianek.

Prezidentský vlak

FOTO: Ivan Vilček, Právo

Zde se přesunou kočárem k místnímu zámku. Také tam položí kytice k Masarykově soše, podepíší pamětní list a budou mít společné prohlášení pro média.

Do zmíněné vlakové soupravy byl zařazen salonní vůz, který byl vyroben v roce 1930 přímo pro Masaryka k jeho 80. narozeninám. Jezdil s ním po Československu i do zahraničí. Vůz byl zařazen i ve smutečním vlaku, který v září 1937 převážel tělo Masaryka do Lán.

Později jej používal i třeba protektorátní prezident Emil Hácha a v květnu 1945 jím do Prahy přijel prezident Edvard Beneš.