zpe, Novinky

Na dotaz, s jakými pocity se Sobotka do Sněmovny vrací a zda mu vysoká politika nechybí, odpověděl, že vůbec ne. „Po pravdě řečeno mi to nechybí. Já teď žiju klidný a spokojený život a do politiky se nechci vracet,“ uvedl premiér, který se z vrcholné politiky stáhl. Žije na Moravě.

Nechtěl ani rozebírat současnou situaci v sociální demokracii. Na otázku, jak vnímá angažmá ČSSD ve vládě s Andrejem Babišem, odvětil: „Nechci se rozčilovat tím, že bych komentoval aktuální politickou situaci.“

Bohuslav Sobotka přichází do Sněmovny

FOTO: Roman Vondrouš, ČTK

Sobotka se už nějakou dobu k dění v politice nevyjadřuje, je o něm ale známo, že patří mezi odpůrce koalice s hnutím ANO. S Babišem se rozhádali, když Sobotka vládl s lidovci a právě s hnutím ANO.