Marie Königová, Právo

Ten poslal nyní do Sněmovny návrh novely zákona o podpoře sportu s 52 podpisy poslanců (46 z ANO, čtyři z ČSSD a po jednom komunistovi a lidovci).

Místo jasných pravidel, jak stát podpoří sport, jde v návrhu ale hlavně o zřízení a vymezení kompetencí agentury při rozdělování dotací.

Obávám se, že jen jeden průtokový orgán nahradí druhý, ještě horší Zdeněk Ertl, šéf Sdružení sportovních svazů

Vznik samostatného orgánu představitelé sportovních organizací vítají. Jak ale řekl Právu předseda druhé nejpočetnější organizace Sdružení sportovních svazů Zdeněk Ertl, má obavu, že se tím „jen jeden průtokový orgán nahradí druhým, který bude ještě horší“.

Tvůrci zákona podle něho vytvořili jen jakousi diplomovou práci, ale pozapomněli na konzultaci se zástupci sportu.

„Nemají tedy zpětnou vazbu. Chybí tu vize a dialog s těmi, kdo nechápou sport jen jako komerční záležitost,“ dodal s tím, že návrh viděl až hotový.

Miroslav Jansta, který řídí Českou unii sportu s miliónem členů, nechtěl návrh komentovat. „Obrátil jsem se na sportovní svazy, abych shromáždil jejich připomínky, do té doby se nebudu vyjadřovat,“ řekl Právu s tím, že agentura by měla být štíhlá a plná odborníků.

Hnilička s odvoláním, že je na dovolené, nechtěl návrh komentovat. „Nemám pochyb, že o návrhu bude velká diskuse,“ sdělil Právu v SMS.

S možnými změnami počítá také šéf klubu soc. dem. Jan Chvojka, který pod návrh připojil svůj podpis. Předseda odborné komise ČSSD pro sport Michal Kraus však ve čtvrtek dopisem vyzval své kolegy, aby své podpisy pod návrhem odvolali.

Klaus: Jde o snahu vzít sport svazům

Opačného názoru je šéf školského výboru Sněmovny, který má sport v gesci, Václav Klaus (ODS). „Agentura je nesmysl. Představa, že tam zvolí pět poslanců a pět úředníků z ministerstev a bude to fungovat, není reálná. Je to snaha dostat sport z moci sportovních svazů a ministerstva a udělat si vlastní dotační agenturu. Takové orgány nemám rád,“ řekl Právu.

Podle něho může udělat pořádek ve sportu jen ministerstvo, třeba samostatné. „Ať je to součástí normálního rozhodování státu, a ne nějaké agentury, která stejně nebude nezávislá,“ dodal Klaus. Zákon v podobě, v jaké přišel do Sněmovny, nepodpoří.

Nemám pochyb, že o návrhu bude velká diskuse Milan Hnilička

Ačkoli hlavním posláním agentury s 80 zaměstnanci má být podpora sportu, sportovci nebudou mít možnost do její činnosti co mluvit. Dozorový orgán, který bude odpovědný předsedovi, má být složený právě z úředníků pěti ministerstev a pěti poslanců, které zvolí Sněmovna. „Je špatně, když dozorový orgán bude bez těch, kterých se to nejvíc týká. Není dobré, že se ze sportu dělá jen státní záležitost, kde bude rozhodovat pár úředníků,“ podotkl Ertl.

Klausovi to naopak nevadí. „To jsou peníze daňových poplatníků a o těch by měla rozhodovat exekutiva, což je vláda kontrolovaná parlamentem,“ prohlásil.

Hlavní náplní práce agentury bude rozdělování dotací. Podle Hniličkova návrhu na ně bude mít nárok jen ta sportovní organizace, která se zapíše do rejstříku. Uvádět v něm musí aktuální počet členů mj. i s jejich bydlištěm. To bude znamenat pro oddíly značnou administrativu, protože údaje se mění často ze dne na den. Pokud získá organizace dotaci a mezitím jí počet poklesl, pak bude moci kdokoli dotaci zpochybnit.

Dotace i soukromníkům

Návrh počítá i s dotacemi pro soukromé osoby či firmy, které do rejstříku zapíšou svá sportoviště. Nemusejí provozovat sportovní činnost, stačí, že pronajímají svůj majetek, třeba i za komerční nájem, sportovcům.

„Dělali jsme si průzkum, jak v obcích vypadají sportoviště. Víc než polovina z těch, které nám odpověděly, říkají, že pokud vůbec nějaké mají, jsou nedostatečná. Tak by ty peníze měly jít právě do obcí, kde nehrozí, že to někdo rozkrade,“ podotkl Ertl. Připomněl, že vláda chystá investiční fond, kde myslí i na sport.

Dotace může agentura přidělit se souhlasem vlády i na sportovní akce mimořádného významu, jako je mistrovství světa nebo Evropy, olympijské hry nebo světové poháry. Autoři návrhu ve zdůvodnění píšou, že z hlediska rozvoje sportu je to vlastně jedno. Hlavní je, když prostředky budou pro sport využívány.

„Rozšířením okruhu příjemců dotací na pořízení a zhodnocení hmotného i nehmotného majetku, na pořádání významných sportovních akcí dojde k posílení synergického efektu využití finančních prostředků soukromé sféry a prostředků státního rozpočtu,“ tvrdí autoři novely.

Plat jako ministr

Hniličkův návrh pamatuje i na zabezpečení předsedy agentury. To má mít jako ministr. Tedy hrubý plat 144 700 Kč a 21 100 korun náhrad na reprezentaci, stravu a dopravu, auto a byt v Praze.

Na předsedu a místopředsedy se nemá vztahovat zákon o střetu zájmů. Pro Hniličku by to znamenalo, že ač jmenovaný šéf státního orgánu, bude moci zůstal dál ve Sněmovně. To bude rarita, protože střet zájmů takový souběh funkcí zakazuje.

Vedení agentury včetně dozorového orgánu bude mít jediné omezení: nesmí podnikat ve sportu a nesmí ani funkcionařit v žádné sportovní organizaci. Hnilička se proto už vzdal funkce generálního manažera hokejové reprezentace. Své dva místopředsedy si má vybrat sám.