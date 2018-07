zpe, Novinky

„Jiří Pospíšil pochválil Andreje Babiše za postoj k žádosti italské vlády. Respektuji svého předsedu, nemohu ale s tímto názorem souhlasit,“ napsal Kalousek na Twitter.

„Ochota prověřit na našem území 20 žadatelů by nás neohrozila a zajistila by nám respekt spojenců. Takhle jsme sobci. Trapné a mimo program TOP 09,“ uvedl zakladatel strany.

Reagoval tak na středeční rozhovor Pospíšila pro Český rozhlas. Lídr TOP 09 v něm uvedl, že od Babiše bylo rozumné nabídnout italské straně nějakou jinou formu pomoci, než je přijetí uprchlíků.

Babiš o víkendu odmítl italskou žádost o pomoc se skupinou 450 migrantů. Italský premiér Giuseppe Conte v úterý českému premiérovi v dopise napsal, aby si o italském návrhu na evropský přístup k řešení ilegální migrace promluvili, a pozval Babiše do Říma. Předseda vlády Novinkám řekl, že pozvání přijme a hledá vhodný termín pro setkání. [celá zpráva]

Prý chybí vůdcovství



Není to poprvé, kdy se Kalousek o Pospíšila otřel. Začátkem června v rozhovoru pro Právo řekl, že by si od Pospíšila přál mnohem jasnější leadership. „Nejsem si jist, jestli vidím vůbec nějaký. Ale třeba je to součást strategie, které nerozumím,” podotkl tehdy Kalousek. [celá zpráva]

Miroslav Kalousek o TOP 09 (rozhovor z června 2018)

Nelíbilo se mu také, že vedení TOP 09 v čele s Pospíšilem nepodpořilo kandidaturu bývalé poslankyně Jitky Chalánkové do Senátu. Chalánková následně ze strany odešla. „Já to za chybu pokládám už jenom proto, že strana Karla Schwarzenberga měla vždy úctu k menšinovým názorům v některých marginálních tématech,” řekl Kalousek Novinkám.