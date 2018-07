Barbora Zpěváčková, Novinky

„Rezignace pana Krčála byla jediným možným řešením, hlavně poté, co minulý týden za podobnou věc odstoupila paní Malá,“ napsal Babiš Novinkám v SMS.

„Je to správné rozhodnutí. Oceňuji, že to pan předseda Hamáček vyřešil rychle. Doufejme, že zbytek vlády má už diplomky v pořádku,” řekl později premiér novinářům před Strakovou akademií.

Výtky opozice, že nese odpovědnost za špatný výběr ministrů, si nijak nebere. „Já jsem univerzální pachatel. Takový hloupý komentář. Jak to mám komentovat, když všichni vědí, že to byla nominace ČSSD a že si do těch nominací nemluvíme?” nadhodil předseda vlády.

„Klidně bychom mohli prověřit všechny diplomky poslanců. Možná bychom se něco dozvěděli. Doufám, že bychom potom byli usnášeníschopní. Pokud někdo dělá analýzy diplomek, tak je určitě potřeba prověřit všechny politiky. Máte okurku, tak to můžete využít,” popíchl dále přítomná média Babiš.

Z Maláčové jsem měl dobrý pocit, řekl Babiš



Výběr nástupce prý nechá na ČSSD. „Ale pokud přijde na ministerstvo práce a sociálních věcí paní (Jana) Maláčová, její studium v zahraničí bude určitě ve vládě plus,“ dodal Babiš.

S Maláčovou se prý v minulosti už jednou setkal. „Kontaktoval jsem ji z vlastní iniciativy, diskutovali jsme spolu koncept rodinné politiky. Strávil jsem s ní asi hodinu a měl jsem z ní dobrý pocit,” popsal Babiš.

Dosavadní šéfku odboru pro rodinnou politiku na ministerstvu práce a sociálních věcí Maláčovou zmínil jako nástupkyni šéf soc. dem. Jan Hamáček už během oznamování Krčálovy rezignace. [celá zpráva]

Maláčová vystudovala podle životopisu poskytnutého médiím tiskovým odborem strany politickou ekonomii Evropy na London School of Economics and Political Science a politologii na Goethe Universität ve Frankfurtu nad Mohanem.

Maláčová mluví plynně německy a anglicky. Na ministerstvu práce působí již tři roky. Prezident Miloš Zeman by měl její nominaci řešit v sobotu s premiérem Babišem v Lánech.