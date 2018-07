Barbora Zpěváčková, Novinky

Tak například poslanec Jan Bauer (ODS) pobavil kolegy v sále, když premiéra Andreje Babiše (ANO) a prezidenta Miloše Zemana přirovnával k terminátorům.

„Andrej Babiš je politický terminátor druhé generace. To je ten robot z tekutého kovu, co do něj uděláte díru, ale jemu to nevadí, nemá žádné zábrany, žádné svědomí. Je pravda, že lidé tohoto terminátora nakonec zničili,“ prohlásil Bauer a pokračoval.

„Na jejich straně ale bojoval terminátor první generace, starý dobrý Arnold Schwarzenegger. I toho na české politické scéně máme – pan prezident Miloš Zeman. Ten ale na vaší straně bohužel nestojí, ani s vámi nebojuje,“ konstatoval Bauer.

Další vtipnou situaci připravili lidovci a Piráti. Poslanci KDU-ČSL upozornili na to, že v sále chybí značná část ministrů. Piráti přišli s usnesením Sněmovny z roku 1996, podle kterého musí být při projednávání důvěry přítomni všichni členové vlády. Ti se tedy honem seběhli a od té doby téměř neopouštěli svá místa.

Ministři si za to dokonce vysloužili pochvalu Tomia Okamury (SPD), který schůzi zrovna řídil. „Já tedy musím členy vlády pochválit, protože na základě usnesení, které jsem přečetl, tak aniž jsem je vyzval, tak mi hlásí všichni, že chtějí na WC například, hlásí mi tady někteří čas, dokdy se vrátí,“ zahlásil Okamura.

„Vítám, že všichni ministři – a tady pan ministr – hlásí poslušně jako ve škole, kam vlastně jdou a že si na chvíli odskočí,“ komentoval to.

Premiér Andrej Babiš a ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová na čtvrteční schůzi Poslanecké sněmovny.

FOTO: Michal Krumphanzl, ČTK

Předseda lidovců Pavel Bělobrádek na to reagoval slovy, že by bylo dobré dělat pravidelné přestávky. „Protože by bylo asi poněkud bizarní, abychom čas od času museli přerušovat schůzi z čistě fyziologických důvodů,“ podotkl Bělobrádek.

Recepty na nakládanou zeleninu



Smích v sále vyvolal i předseda pirátských poslanců Jakub Michálek. Ten v rámci rozpravy kritizoval média, která spadají do svěřenského fondu Andreje Babiše.

„No a co řeší Mladá fronta DNES? No Mladá fronta DNES, vámi vlastněná, pane Babiši, ta řeší nejlepší recepty na okurky! Nakládaná zelenina. Takže prosím vás, kdyby zajímalo veřejnost, co se dneska děje, tak nejlepší recepty na okurky, nakládaná zelenina k bůčku i na pečivo, okurky, celer, cukety, ajvar a pesto,“ zdůraznil Michálek.

Video

Záznam: Schůze Sněmovny svolaná k vyslovení důvěry menšinové vládě hnutí ANO a ČSSD a demonstrace před Poslaneckou sněmovnou.

Stravování se týkala i další přestřelka mezi premiérem Babišem a poslankyní TOP 09 Helenou Langšádlovou. Ta u řečnického pultíku kritizovala vládu a premiér za ní ve vládní lavici večeřel a odpovídal u toho poslankyni. „Pane premiére, dobrou chuť, dobrou chuť vám přeji,“ vzkázala mu Langšádlová. „Mám hlad,“ odvětil jí na to Babiš. „Chápu,“ reagovala poslankyně.

Foldyna a porod Babiše



Kolem půlnoci všemu korunu nasadil místopředseda ČSSD Jaroslav Foldyna, který vystoupil s velmi emotivním a vzrušeným projevem.

„Víte, kdo porodil to ANO, toho Babiše? Kdo ho porodil? Pánové! Pane Kalousku! Kdo ho porodil? Porodili jste ho vy! A my! Jak jsme se chovali! My jsme ho porodili, sociální demokracie, jak jsme se kolikrát chovali! Vy, pravice, jak jste zprivatizovali českej průmysl! Jak jste si tady nadělili církevní restituce, taky byla půlnoc. Proto jsme tady a je to trapný a mně je taky trapně,“ prohlásil.

Na něj ihned reagoval Kalousek. „Chtěl bych odpovědět panu poslanci Foldynovi, který tady přednesl teorii, že jsem snad porodil pana předsedu vlády Babiše. Ujišťuji vás, pane poslanče Foldyno, že jsem tak neučinil. Protože kdyby se tak stalo, uškrtil jsem ho bezprostředně na pupeční šňůře,“ glosoval to Kalousek.

Navázal na něj lidovecký poslanec Ondřej Benešík. „Zaznělo tady, že snad i já jsem měl porodit pana Babiše. Neporodil jsem ho, tudíž nemám k němu žádné rodičovské povinnosti a tudíž jeho vládu nepodpořím,“ vysvětloval Benešík.

Sněmovna nakonec po 15hodinovém maratonu vyslovila vládě důvěru v jednu hodinu ráno. Kabinet podpořili podle očekávání poslanci ANO, ČSSD a KSČM.