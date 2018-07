Renáta Bohuslavová, Novinky

„Hanba! My ti Česko nedáme. Nejsme tvoje firma!” skandoval dav před Sněmovnou. Na pořádek dohlížel kordon policistů a členové antikonfliktního týmu. Demonstrace probíhala poklidně, protestující silně pískali tak, aby je bylo slyšet i ve Sněmovně.

Hesla demonstranti provolávali ještě před 23. hodinou. Dobré dvě minuty provolávali třeba „Estébáku, zabal to!”, následovalo „Bureše ven”.

Demonstranty přišli podpořit například místopředseda lidovců Marian Jurečka či šéf poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek.

Členové ochranky chrání premiéra Andreje Babiše, který nakrátko vyšel k demonstrantům.

Chvíli před 22. hodinou se na demonstranty přišel podívat i sám premiér Babiš. Zhruba minutu stál před vchodem do Sněmovny a za ohlušujícího pískotu na něj někdo hodil láhve s vodou. Ochranka ale včas zasáhla.

Babiš se následně na demonstranty jen usmál a zakroutil hlavou. Pak se beze slov vrátil do útrob budovy.

„Nechceme v čele vlády estébáka. Budeme tu celý den. Kdo říká, že nám tady komunisti nevládnou, ten lže,” vzkázali už dříve demonstranti poslancům do Sněmovny. Těch se na Malostranském náměstí sešlo několik stovek, kteří drželi i minutu ticha za oběti komunistického režimu v letech 1948 až 1989.

„Apelujeme na komunisty, aby přiznali všechny zločiny a konečně se za ně veřejně omluvili,” burcovali organizátoři demonstranty. Hlavním důvodem protestů je vznik vlády s trestně stíhaným premiérem, která je navíc opřena právě o hlasy komunistů. „Hanba komunistům”, skandovali demonstrující a snažili se je vypískat.

Demonstrace na Malostranském náměstí proti vládě během hlasování o její důvěře 11. července 2017.

Před demonstranty se na pódiu na Malostranském náměstí již od 13. hodiny vystřídala řada poslanců z opozičních stran. Například šéfové poslanců TOP 09 a STAN Miroslav Kalousek a Jan Farský. Dále poslanci Karel Schwarzenberg, Helena Lángšádlová (oba z TOP 09) i Vít Rakušan (STAN) nebo poslankyně za ODS Miroslava Němcová.

Němcová: Proč ČSSD strká hlavu do oprátky?



„KSČM je stejná jako ta stará komunistická strana. Jejich řeči o demokracii jsou jenom řeči. Od nich nic nečekáme, ale nebere mi hlava, proč ČSSD strká hlavu do oprátky a dělá ten fíkový list a dělá, že vlastně zachraňuje zemi,” přišla demonstranty podpořit i poslankyně za ODS Miroslava Němcová.

„Musíme adresovat své vzkazy ČSSD, ať nejsou tou rohožkou, o kterou si Andrej Babiš a Miloš Zeman otřou boty, kdykoliv budou mít náladu,“ dodala.

Demonstrace na Malostranském náměstí

Karel Schwarzenberg připomněl paralelu s obdobím druhé republiky. „První Česká republika i parlamentní demokracie skončily a skončily vlády bez protidemokratických stran a vstupujeme do druhé České republiky. Nejhlubší soustrast sociálním demokratům, ale oni se k tomu svobodně rozhodli,” dodal Schwarzenberg.

Mezi demonstrující přišel i poslanec a starosta Prahy 7 za KDU-ČSL Jan Čižinský a varoval především před ohrožením nezávislosti veřejnoprávních médií. „To, co je vůbec nejdůležitější, tak o tom v programovém prohlášení není ani slovo, a to je ochrana veřejnoprávních médií. A taková vláda, která to negarantuje, je nemravná a není možné ji podpořit,“ řekl Čižinský a sklidil potlesk demonstrantů.

Demonstrace před Sněmovnou jsou už od rána



Demonstranti se na Malostranském náměstí začali scházet už od rána. „Bude to demonstrace, na kterou nezapomenete,” vzkazuje poslancům sedícím v nedaleké Sněmovně z Malostranského náměstí jeden z protestujících, Ziggy Horváth.

„Jsme tu proto, že nechceme, aby se tu dnes schválila důvěra vládě. Babiš je reinkarnace zla,” pokračuje a vyzývá zhruba stovku protestujících, kteří se kolem 13. hodiny na Malostranském náměstí shromáždili, aby byli hlasití, aby je slyšeli i poslanci v jednacím sále.

Oficiální demonstrace na náměstí probíhá od 15. hodiny. Protestující se však u Sněmovny srocují už od rána. Desítka jich pokřikovala „ruský švábe” i na prezidenta Miloše Zemana, když po projevu opouštěl Sněmovnu. [celá zpráva]

Ne vládě oligarchy, bolševiků a podržtašek, vzkazují Piráti

Svou formu protestu si na středeční odpoledne naplánovali i poslanci Pirátů, kteří z balkónu na Malostranském náměstí vyvěsili billboard, na němž stálo „ne vládě oligarchy, bolševiků a podržtašek”.

Protest Pirátů

Sněmovna bude dnes až do večerních hodin jednat a posléze hlasovat o důvěře druhé menšinové vládě premiéra Andreje Babiše. Jednání sledujeme on-line. [celá zpráva]