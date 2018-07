kub, Novinky, ČTK, Právo

Kněžínka Zeman jmenoval bez účasti médií.

Nový ministr uvedl, že s funkcí nepočítá pouze dočasně, jak se původně spekulovalo. Byl jsem jmenován plnohodnotným členem vlády, práci se hodlám věnovat naplno nezávisle na tom, na jak dlouho to bude,“ řekl novinářům na Hradě krátce po svém jmenování. Jako šéf ministerstva chce především dotáhnout návrhy, které jsou zrovna ve Sněmovně.

„Není jich málo, například zákon o znalcích,“ dodal. Dlouhodobě pak chce řešit plány z programového prohlášení vlády, zejména pracovat na nových procesních předpisech.

Co se týče účasti na vládě, v jejímž čele je trestně stíhaný premiér, řekl, že kdyby mu to vadilo, kabinet by nenásledoval. Ministr spoléhá na nezávislost orgánů činných v trestním řízení a soudů.

Rezignaci Malé přijal Zeman už dříve v úterý. Původně premiér Andrej Babiš (ANO) uvažoval, že by se řízení resortu spravedlnosti mohl dočasně ujmout sám, nakonec to však zavrhl s tím, že nechce „poslouchat blbé kecy opozice“. [celá zpráva]

Ta kritizovala, že by pak ministerstvo spravedlnosti řídil trestně stíhaný premiér. Babiš je obviněný v kauze Čapí hnízdo.

Prezident Miloš Zeman jmenoval Jana Kněžínka ministrem spravedlnosti

Následně Babiš přišel se jménem Jana Kněžínka. Toho kabinet Bohuslava Sobotky (ČSSD) před třemi lety ustanovil prošetřovatelem protiprávního jednání členů vlády a dalších vysoce postavených činitelů.

V této funkci Kněžínek řešil i případ úředníků ministerstva financí vedeného tehdy Babišem, kteří chtěli zjišťovat u Evropského úřadu proti podvodům informace k vyšetřování Babišovy dotační kauzy Čapí hnízdo. Kněžínek rozhodl, že Babiš zákon neporušil.