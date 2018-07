Kryštof Zelený, Barbora Zpěváčková, Novinky

„Je to poprvé po 28 letech, co v České republice vznikla komunistická vláda. To, že nešla sestavit jiným způsobem a že demokratické strany nechtěly na sestavování vlády spolupracovat, rozhodně není pravda,“ uvedl předseda poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek.

Šéf poslaneckého klubu hnutí STAN Jan Farský zdůraznil, že vládu sestavil trestně stíhaný premiér, který se opírá o komunisty. Podobně mluvili i další lídři opozičních stran.

Zleva předseda hnutí STAN Petr Gazdík, předseda poslaneckého klubu Jan Farský a první místopředseda Vít Rakušan

FOTO: Michal Krumphanzl, ČTK

„Jako Pat a Mat tady něco matlají. Po půl roce nejsou schopni sestavit vládu a chovají se jako trdla, je to za hranicí kabaretu,“ poznamenal lídr KDU-ČSL Pavel Bělobrádek na adresu hnutí ANO. Dodal, že Česká republika je s celou anabází sestavování vlády pro srandu králíkům.

Prezident dal panu Babišovi bianco šek. Dal mu neomezenou dobu, nepožadoval 101 podpisů. A manažer Babiš se po 8 měsících chystá předstupovat před Sněmovnu s dvojministrem Hamáčkem a člověka na resort spravedlnosti má stěží den předem. Takto se neřídí žádná firma, natož stát. — Ivan Bartoš (@PiratIvanBartos) 10. července 2018

Předseda lidoveckých poslanců Jan Bartošek podotkl, že vláda chce žádat o důvěru, ale poslanci ani neznají jména dvou ministrů. Resort zahraničí dočasně vede šéf ČSSD Jan Hamáček, spravedlnost zase místopředseda Legislativní rady vlády Jan Kněžínek.

„Manažer Babiš se po osmi měsících chystá předstupovat před Sněmovnu s dvojministrem Hamáčkem a člověka na resort spravedlnosti má stěží den předem. Takto se neřídí žádná firma, natož stát,“ rýpl si na Twitteru v narážce na Babišovo předvolební heslo šéf Pirátů Ivan Bartoš.

Druhá vláda Andreje Babiše bude o důvěru Sněmovny žádat ve středu ráno. Do dolní komory přijede i prezident Miloš Zeman. Před Sněmovnu na Malostranské náměstí se chystají vyrazit demonstranti, kterým vadí především spolupráce s KSČM, která má menšinový kabinet ve Sněmovně podpořit.