zpe, Novinky, ČTK

„Většina z vás, kteří jste psali diplomovou práci, asi víte, jak to funguje. Máte vedoucího, máte zadané téma, diskutujete, vydá k ní posudek, potom práci čte oponent, ten vydá taky posudek,” jmenovala Malá v úvodu tiskové konference.

Řekla, že obě práce, které čelí kritice, obhájila za A. „To je poměrně zásadní věc. Ty práce prošly několika kontrolami, prostě ta práce je v pořádku,” prohlásila ministryně.

Malá prý obě práce ještě jednou přečetla a nenašla ani jednu stranu, která by byla shodná. „Jsou tam shodné některé odstavce, ale to proto, že se jedná o teoretickou část. Když jsem první diplomku psala, bylo mi 24 let. Asi jsem se v některých místech dopustila chyby, zapomněla jsem citaci,” připustila Malá.

Ministryně také oznámila, že se sešla s premiérem a stranickým šéfem Andrejem Babišem a vše se mu snažila vysvětlit. Funkci mu k dispozici nenabídla. „Myslím, že to není na pořadu dne,” vysvětlila. V úterý bude práce obhajovat před poslanci v klubu.

Babiš za Malou stojí



Malá studovala ekonomiku na Mendelově univerzitě v Brně a právo na soukromé Panevropské vysoké škole v Bratislavě.

Kromě toho, že diplom ze slovenské školy není v Česku příliš uznáván, vzbudilo při jejím nástupu do funkce pozornost i to, jakým způsobem ho dosáhla. Český rozhlas upozornil na to, že systém na odhalování podvodů našel v její diplomové práci z roku 2011 opakovanou shodu s příspěvky na internetu i s prací jiné autorky.

Následně se podobné pochyby objevily i u její diplomové práce z Mendelovy univerzity. Právo vlastní analýzou textu o chovu králíků z roku 2005 zjistilo, že Malá opisovala od studentky Zity Pavlišové, která práci na obdobné téma sepsala dva roky před ní. [celá zpráva]

Malá odmítla, že by šlo o plagiátorství. [celá zpráva] Postavil se za ni i její stranický a vládní šéf Andrej Babiš. Mluvil o tom, že jde o „tvrzení proti tvrzení” [celá zpráva], nebo pochyby o její kvalifikaci pro vedení resortu odbýval s tím, že funkce ministra je spíš manažerská než odborná. [celá zpráva]

Naproti tomu se objevila kritika z akademické sféry v podobě petice, v níž podepsaní označují počínání ministryně za nemorální a žádají její odchod z funkce. [celá zpráva]

Střet zájmů a loajalita k Babišovi



Kritici také při nástupu Malé do funkce upozorňovali na její možný střet zájmů kvůli jejímu manželovi, který působí jako advokát a insolvenční správce a zároveň podle obchodního rejstříku vystupuje jako majitel společnosti nabízející mikroúvěry. [celá zpráva]

Ministryně spravedlnosti Taťána Malá (ANO)

FOTO: Vít Šimánek, ČTK

Připomínali také její loajalitu k Andreji Babišovi, když se ve Sněmovně hlasovalo o jeho vydání k trestnímu stíhání za Čapí hnízdo. Byla ostře proti a prohlásila: „Co brání tomu, aby se řešení kauzy posunulo o čtyři roky nebo prostě do doby, než budou nové volby?“