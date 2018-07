Karolina Brodníčková, Právo

Svolat jednání předsednictva žádají po předsedovi ČSSD Janu Hamáčkovi krajské organizace v Praze, Plzni i Ústecku. Ten jej však zatím nechystá. Až do hlasování Sněmovny o důvěře 11. července tak ČSSD bude mít ve vládě zřejmě jen čtyři ministry místo pěti.

Resort zahraničí spolu s vnitrem však Hamáček povede možná ještě mnohem déle, sám hovoří o týdnech či měsících.

„Jestli bude Hamáček sedět na obou židlích i po prázdninách a v médiích se bude stále propírat kauza Poche, tak si v komunálních ani senátních volbách neškrtneme,“ řekl Právu jeden z členů širšího vedení, který si nepřál být jmenován.

Strana čeká na předsednictvo

Místopředseda soc. dem. Jaroslav Foldyna by o situaci raději jednal ve vedení. „Všechna jména včetně pana Pocheho odsouhlasilo předsednictvo, tak by se k tomu předsednictvo mělo zase vyjádřit,“ řekl Právu.

Podle něj se vedení sejde zřejmě až po hlasování o důvěře vládě, pro niž chtějí zvednout ruku i komunisté. Přitom Foldyna donedávna tvrdil, že z principu se musí na Pochem trvat.

Couvá i šéf senátorského klubu Petr Vícha. Ten míní, že ČSSD je v patové situaci. „Nikdo by nám neměl mluvit do našich nominací, ale ani nechceme, aby se ještě za čtyři nebo pět měsíců hovořilo o tom, že Poche má být ministrem a Hamáček vede obě ministerstva,“ řekl Právu.

„Zeman když řekl, že Pocheho nejmenuje, tak ho nejmenuje. Babiš pokud řekl, že nepodá kompetenční žalobu na prezidenta, tak ji nepodá. Takže ČSSD by měla zvážit, zda bude až do skonání světa trvat na Pochem, nebo tam dá někoho jiného,“ připustil Vícha.

Jednání by odblokovalo situaci i podle místopředsedy Romana Onderky. Dokud se nesejde, musí podle něj Hamáček na Pochem trvat. „Předseda ČSSD nemůže říct nic jiného než to, čím je vázaný usnesením orgánů strany. V tomto případě předsednictvem, které nominovalo pana Pocheho na post ministra. Dokud předsednictvo nebude svolané a neudělá případně nějakou změnu, nebo potvrdí usnesení, tak nemůžeme dělat nic jiného,“ sdělil Právu.

„Zimola slouží Zemanovi“

Hamáček v sobotním Právu poprvé připustil, že soc. dem. může hledat jiného kandidáta na post šéfa diplomacie. „Nechci žádnou alternativu vylučovat," uvedl předseda soc. dem.

Zimola v pondělním Právu rovněž řekl, že by měl Poche upozadit své ambice. Podle jeho názoru by soc. dem. hravě vygenerovala jiného kandidáta na post šéfa diplomacie, který bude vyhovovat prezidentovi Miloši Zemanovi, ANO i komunistům.

Svými slovy si však proti sobě rovněž poštval některé straníky – například předsedu pražské ČSSD Petra Pavlíka. „Tím, co pan Zimola říká, porušuje usnesení předsednictva, rozděluje stranu a oslabuje vyjednávací pozici Hamáčka. Dělá to samé, co dělal bývalému předsedovi Sobotkovi. Slouží Zemanovi a oslabuje tím ČSSD,“ řekl Právu.

Věří, že Hamáček ještě narychlo svolá předsednictvo, kde si ČSSD odsouhlasí, že nesmí ustupovat. „Nemůžeme spolupráci ve vládě začít tím, že budeme za onuce. Chceme, aby se držely principy,“ zdůraznil.

Zimolovo vyjádření prý popudilo některé jeho kolegy v Jihočeském kraji, například místopředsedu jindřichohradecké ČSSD Stanislava Šamala. „V žádném případě nesouhlasím s tím, že bychom se měli dovolovat komunistů, ANO a prezidenta. Jsme nejstarší demokratická strana v ČR. Rozhodujeme dle našich vedoucích orgánů,“ rozčilil se.

Šéf zlínské ČSSD Lubomír Vaculín by nechal rozhodnutí o budoucnosti Pocheho ve vládě na předsedovi a místopředsedech i kvůli dovoleným.

Poche cítí podporu Hamáčka

Poche v pondělí potvrdil, že se nominace vzdát nehodlá. Na adresu Zimoly řekl Novinkám: „Nechci komentovat soukromé názory bývalého hejtmana. Cítím silnou podporu z ČSSD včetně předsedy Hamáčka." Na otázku, zda se nevzdá ministerského postu, odvětil: „Takovou možnost nezvažuji."

Minulý týden vyzvala plzeňská, pražská i ústecká ČSSD, aby o situaci jednalo předsednictvo strany, Hamáček jej však zatím nesvolal.

ČSSD při hlasování o důvěře 11. července předstoupí před Sněmovnu se čtyřmi členy vlády – Hamáčkem, který povede vnitro a dočasně i zahraničí, Petrem Krčálem jako šéfem ministerstva práce a sociálních věcí, Antonínem Staňkem jako ministrem průmyslu a nestranickým Miroslavem Tomanem coby ministrem zemědělství.