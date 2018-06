Novinky

„Já myslím, že se to budu snažit vysvětlit. Já považuji samozřejmě funkci ministra spíš za manažerskou než odbornou, i když samozřejmě člověk té problematice musí rozumět, ale je to o výběru lidí. Já samozřejmě počítám, že na ministerstvu spravedlnosti nadále bude působit i pan (Jeroným) Tejc a ten tým, který tam je,“ řekl Babiš Radiožurnálu.

Malá vystudovala ekonomiku na Mendelově univerzitě v Brně a práva na Panevropské vysoké škole v Bratislavě. Právě tamní diplom však české školy příliš neuznávají a pochybují o kvalitě vzdělání.

Kritici také upozorňují na její možný střet zájmů kvůli jejímu manželovi, který působí jako advokát a insolvenční správce a zároveň podle obchodního rejstříku vystupuje jako majitel společnosti nabízející mikroúvěry.

Myslím si, že ještě důležitější než vzdělání je praxe, a člověk se učí každý den. Andrej Babiš k nominaci Taťány Malé

Připomínají také její loajalitu k Andreji Babišovi, když se ve Sněmovně hlasovalo o jeho vydání k trestnímu stíhání za Čapí hnízdo. Byla ostře proti a prohlásila: „Co brání tomu, aby se řešení kauzy posunulo o čtyři roky nebo prostě do doby, než budou nové volby?“

Premiér Andrej Babiš (ANO)

Babiš míní, že je potřeba dát Malé šanci, podle něj „teď na ni běží kampaň“.

„Myslím si, že to není spravedlivé, protože ona absolvovala dvě vysoké školy, samozřejmě škola je důležitá, ale myslím si, že ještě důležitější než vzdělání je praxe, a člověk se učí každý den. Ale to není o tom, že by se jako učila, jde o to, jestli je schopen komunikovat a jestli je schopen fungovat v kolektivu a být v týmu a myslím, že paní Malá má na to dobré předpoklady,“ uvedl premiér.

Babišova menšinová vláda úřaduje bez důvěry od prosince loňského roku, když pro ni ANO nedokázalo vyjednat podporu ve Sněmovně. Jména pro druhý Babišův kabinet ANO a ČSSD, který by kromě poslanců těchto stran měli při hlasování o důvěře podpořit i komunisté, Babiš v pondělí posílá na Hrad. Prezident Miloš Zeman by vládu měl jmenovat ve středu, hlasovat o důvěře by se mělo v červenci.