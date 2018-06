Karolína Brodníčková, Právo

„Nejsme strana, která si nechá diktovat, co má dělat, Andrejem Babišem nebo Vojtěchem Filipem. Současně platí, že budoucnost vládní spolupráce nemůže stát a padat na jednom jméně. Znovu říkám, že ČSSD má dost kvalitních lidí, kteří by byli vhodnými adepty na jakýkoli vládní post,“ napsal na Twitter Zimola.

Pár hodin předtím přitom Zimola napsal Právu v SMS: „Situaci sleduji, kroky pana předsedy Hamáčka podporuji a vyčkám avizované schůzky pana prezidenta s panem Pochem a jejího výsledku.“ [celá zpráva]

Po měsíčním klidu zbraní v průběhu referenda tedy Zimola na Twitteru zopakoval svůj postoj, který zformuloval tři dny před startem referenda sociální demokracie.

Zimola tehdy Právu řekl, že by se ČSSD měla přizpůsobit prezidentu Miloši Zemanovi, který Pocheho už tehdy odmítal.

„Názor prezidenta není nevýznamný. A protože soc. dem. má určitě několik dalších schopných adeptů na tento post, jsem přesvědčen, že to pan předseda Hamáček vezme na vědomí a uspokojivě vyřeší,“ sdělil v polovině května Zimola. Na předsednictvu ČSSD hlasoval pro nominaci Pocheho.

Ostatní doufají v Zemanův obrat

Zbytek vedení ČSSD přitom stále doufá, že Zeman si svůj odpor k Pochemu po schůzce, která se má uskutečnit o víkendu, rozmyslí. Předseda ČSSD Jan Hamáček včera zopakoval, že neustoupí. Naopak žádá, aby Babiš konečně zveřejnil nominanty na ministry za své hnutí ANO.

„Na pěti jménech ministrů za sociální demokracii trvám. Naprosto zásadní je důvěra a diskuse. Neustoupím kvůli účelovým výhradám,“ napsal Hamáček na Facebooku.

Neustoupíme Udělali jsme vše, co jsme mohli, abychom nabídli řešení povolební situace i za cenu někdy těžkých kompromisů. ČSSD splnila vše, co se od ní očekávalo. Postupovali jsme jasně a transparentně. Kvůli účelovým výhradám ale neustoupíme. Jde tu o princip, že se dohody musí plnit. To také očekáváme od našich vládních partnerů. Zveřejnil(a) ČSSD dne 17. červen 2018

„Očekávám, že se dozvím od pana premiéra, kdo jsou kandidáti za hnutí ANO, tak abychom měli kompletní obrázek vládního týmu,“ uvedl Hamáček.

Babiš se k tomu nechtěl vyjadřovat. „Teď se čeká na termíny prezidenta s kandidáty. Pan Poche dostal termín od prezidenta, tak doufám, že se vysvětlí pozice a projekt dokončíme,“ řekl Babiš novinářům v Pardubicích.

To už není hra o Pocheho, to je o principech Milan Chovanec

Poche na Zimolovo prohlášení reagoval pro Právo slovy: „Nechť si každý udělá obrázek sám. Já cítím velmi silnou podporu nejen z vedení ČSSD, ale i z jednotlivých krajů.“

Podle místopředsedy ČSSD a poslance Romana Onderky Hamáček nyní ani nemůže Pocheho svévolně vyměnit. „Panu předsedovi schválilo nominanty do vlády předsednictvo strany. On nemá na výběr než předložit tyto nominace,“ řekl Právu Onderka.

Čeká, že situaci vyjasní Zeman. „Podle mého názoru by mělo dojít i k rozhovoru mezi panem prezidentem, předsedou ČSSD a premiérem,“ dodal.

Nikdo nemá právo tyto návrhy kádrovat Petr Dolínek o nominaci Miroslava Pocheho

Pardubický hejtman a místopředseda ČSSD Martin Netolický míní, že si Babiš sociální demokraty testuje. „ČSSD nominovala kandidáta na ministra zahraničních věcí a po víc než měsíci se najednou hledají zástupné důvody jen možná jako ověření vlivu některých zákulisních skupin,“ uvedl pro Právo. „Jestli si někdo přeje, aby tato vláda padla, tak ať to řekne rovnou a neschovává se za pseudodůvody. Nevidím jediný důvod, proč bychom měli z nominace ustupovat. Už to není o panu Pochem, ale o dodržování základních principů,“ dodal.

Pokud by Zeman odmítl Pocheho jmenovat, i když mu jej Babiš navrhne, pak by podle jeho mínění měl případ vyřešit Ústavní soud na základě kompetenční žaloby.

Štěch: Bude ještě hůř

Podle plzeňského hejtmana Josefa Bernarda byl Poche součástí dohody o vládě, o které hlasovala ČSSD v referendu. „Neznám ho, ale zejména nálepka ,vítače‘ je obzvlášť zákeřná. Takže za mě: trvat na dohodách,“ uvedl pro Právo.

Stejně se k situaci postavil i pražský radní a poslanec Petr Dolínek. „ČSSD musí trvat na svém suverénním právu navrhovat a odvolávat své zástupce ve vládě. Nikdo nemá právo tyto návrhy kádrovat. Vláda založená na kádrování nemá smysl,“ sdělil Právu.

Nelibě nesou situaci i odpůrci vlády s ANO, ačkoliv „došlo na jejich slova“, například šéf Senátu Milan Štěch, který ale respektuje výsledky referenda. soc. dem. „Nesvědčí to o tom, že má Andrej Babiš schopnost dlouhodobě sebevědomě vést naši zemi, a je to jenom předzvěst dalších problémů, které přijdou,“ podotkl. Podle něj Babiš postupuje, jako když přebíral podniky do Agrofertu.

„Pokud se ta dohoda poruší, ještě než vstoupí v platnost, tak by se od ní mělo ustoupit. To je začátek, bude ještě hůř,“ dodal. Přáním Zemana podle Štěcha je, aby ve vládě nebyla ČSSD. „Tak ať si takovou vládu udělají. Vím, že jejich favority jsou SPD, komunisti. Já si myslím, že by to bylo naprosto jasné sdělení veřejnosti, bylo by to naprosto transparentní. A potom bude záležet na veřejnosti, jak se k tomu bude v budoucnu stavět,“ řekl.

Také poslanec Lubomír Zaorálek varuje: „Pokud má takto fungovat spolupráce, nemusí žádná vláda vzniknout.“

Podle poslance Milana Chovance bude ČSSD oslabená. „Je to dva proti jednomu, protože komunisté jednají s ANO velmi semknutě. To už není hra o Pocheho, to je o principech,“ řekl.