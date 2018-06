zpe, Novinky

Šéf soc. dem. Jan Hamáček to řekl na tiskovém brífinku, na kterém zároveň oznámil výsledky referenda o vstupu do vlády s ANO. ČSSD na koalici s Andrejem Babišem kývla, Poche ale může vznik vlády zkomplikovat.

„Soc. dem. odevzdá Andreji Babišovi pět jmen. Bude to těch pět jmen, které jsme představili,“ odpověděl Hamáček na dotaz, kdo by měl ve vládě usednout. „Nechci rýsovat nějaké scénáře. Pokud nastane problém, tak to budeme řešit,“ dodal lídr soc. dem. k možným komplikacím při sestavování vlády.

Reakce Hradu přišla záhy. „Zopakujme si zásadní důvody. M. Poche je odpůrce národního státu, podpořil migrační kvóty a útočí na Stát Izrael a prezidenta USA. Absolutně nepřijatelný!” napsal na oficiální hradní Twitter mluvčí hlavy státu Jiří Ovčáček.

Pan prezident v úvodu vnitrostranického referenda veřejně informoval členy ČSSD, že M. Poche nejmenuje ministrem zahraničních věcí. S vědomím tohoto faktu členové ČSSD rozhodli o vstupu do vlády premiéra Andreje Babiše. — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) 15. června 2018

Doplnil, že Zeman se svým postojem sociální demokraty seznámil už v úvodu vnitrostranického referenda. Prezident v minulosti sdělil, že mu vadí údajné Pocheho proimigrační postoje, což by podle Zemana bylo v rozporu s postojem Babišovy vlády. Poche to odmítá.

Kromě ministerstva zahraničí připadne sociální demokracii ještě ministerstvo vnitra, v jehož čele má stanout sám Hamáček. Resortu kultury by měl šéfovat Antonín Staněk, ministerstvu práce a sociálních věcí Petr Krčál. Do křesla ministra zemědělství má usednout Miroslav Toman.