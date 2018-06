jas, ren, zpe, Novinky

Povinnost přijímat do školek dvouleté děti odmítá například ODS, lidovci nebo STAN.

„Neumím si představit, že by na nás přišla zákonná povinnost. Vycházíme ze starostovské zkušenosti a víme, že by to kapacitně nestačilo. Jsme pro to, aby tady byla možnost,“ uvedl místopředseda Vít Rakušan.

Lidovci zároveň nejsou přesvědčení o rušení povinného předškolního roku. „Situace po jednom roce ještě není zralá pro to, abychom mohli dělat nějaké závěry,“ uvedl lidovecký poslanec Marek Výborný.

Debata o nominacích do státních firem



V úvodním kole by poslanci mohli dokončit projednávání poslaneckého návrhu nominačního zákona, který stanoví pravidla pro obsazování postů v orgánech státních a polostátních společností. Předloha, za níž stojí Piráti, bude čelit zamítnutí už v prvním čtení.

Předseda poslanců STAN Jan Farský na tiskové konferenci před úterním jednáním Sněmovny uvedl, že otázkou nominací lidí do státních a polostátních firem by se měli poslanci zabývat bez ohledu na to, zda podpoří návrh Pirátů.

„Vláda bez důvěry po mnoho měsíců vládne takřka neomezeně. A když někdo, kdo nemá důvěru, odvolává někoho pro ztrátu důvěry, tak to skutečně nemá smysl,“ uvedl Farský.

Vláda, která vzniká, počítá s politickými trafikami pro KSČM Markéta Pekarová Adamová

Podobně to vidí TOP 09. „Teď máme verzi, která čelí návrhu na zamítnutí. Ale my o tom chceme vést diskuzi,” řekla na tiskové konferenci Markéta Pekarová Adamová. „Je nutné vzpomenout, že i samotná vláda, která vzniká, počítá s politickými trafikami pro KSČM,” zdůraznila.

ČSSD si počká na vládní návrh



Návrh zákona hodlá podpořit i KDU-ČSL. „Je principiálně správné pokračovat v tom, kdy minulá vláda Bohuslava Sobotky (ČSSD) zřídila vládní nominační výbor. Nerozumím odmítání ze strany hnutí ANO,“ uvedl místopředseda strany Marian Jurečka s odkazem na to, že ANO návrh Pirátů odmítá a připravuje vlastní návrh, který by měl ve středu premiér Andrej Babiš představit na vládě.

Na ten si zřejmě počká ČSSD - budoucí koaliční partner hnutí ANO. „My se budeme spíše držet návrhu vládního zákona. Neměli bychom připustit vyprázdnění toho zákona. Záruka právního státu je, že zaměstnanci státní správy budou vysoce profesionální lidé,” uvedla poslankyně Alena Gajdušková.

Na programu schůze je také například novela KDU-ČSL, která by zrušila postihy pro obce, úřady nebo neziskové organizace za porušení povinností ohledně ochrany osobních údajů. Předlohu už před úvodním sněmovním kolem projednal petiční výbor a doporučil její zamítnutí.

Detaily o tom, s čím míří na jednání, představí jednotlivé poslanecké kluby v rámci pravidelných tiskových konferencí.