11:48 - Poslanci z hnutí ANO, SPD, KSČM a ČSSD zmařili, aby Sněmovna projednávala novičok na řádné schůzi. Pro zařazení bodu na jednání zvedlo ruku 59 poslanců z řad ODS, Pirátů, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN, potřeba bylo minimálně 77 hlasů. Proti zařazení bylo pět poslanců, valná většina se hlasování zdržela. Kdo jak zvedl ruku, si můžete prohlédnout zde.

11:40 - Zákonodárci budou hlasovat o progamu řádné schůze. Rozhodnou, jestli bude na program zařazen mimořádný bod o novičoku.

11:20 - Poslanec Josef Hájek (ANO) navrhl, aby Sněmovna projednávala bod: „Zmaření schůze mimořádné schůze poslanci TOP 09, ODS, STAN, Piráty a KDU-ČSL.” Podotkl totiž, že mimořádnou schůzi svolalo 55 zákonodárců z těchto stran, ale ráno v devět hodin jich bylo v sále jen 40.

11:16 - Rozprava je místy i vtipná. „Pokud nebude schváleno, aby byl novičok jako první bod, tak navrhuji, aby byl zařazen jako bod druhý,” navrhl Ondřej Benešík (KDU-ČSL).

11:07 - Na Vondráčka se sype další kritika, že mimořádnou schůzi přerušil na neurčito. „Způsob řešení, které jste zvolil, jasně vypovídá o tom, že to byla dopředu domluvená strategie. I menšina má právo říct svůj názor,” spílal šéfovi Sněmovny předseda lidoveckých poslanců Bartošek.

11:04 - Michálek si za svůj návrh vysloužil potlesk, jeho plán ale nakonec nevyšel. Poslanci nejprve museli odsouhlasit přerušení řádné schůze, a to neprošlo. Pro přerušení hlasovalo pouze 59, kvórum bylo 74.

11:01 - Šéf pirátských poslanců Jakub Michálek navrhl, aby se pokračovalo v mimořádné schůzi o novičoku, protože v sále je přihlášených 141 poslanců, a to je dostatek.

11:00 - Do Vondráčka se obul předseda ODS Petr Fiala, který je místopředsedou Sněmovny. Vondráčkovi vzkázal, že měl mimořádnou schůzi přerušit na deset minut, a ne na neurčito. „Kdybychom se pak nesešli, tak to pochopím. Ale přerušit schůzi v 9:03, to standardní není. Vy jste tu strategii dopředu věděl,” kritizoval Fiala.

10:55 - Vondráček navrhl, aby se v polední pauze sešlo grémium Sněmovny a dohodlo se, jak to bude s mimořádnou schůzí dál.

10:53 - Na Stanjuru reagoval Vondráček. Řekl, že on sám patřil mezi přihlášené a předpokládal, že schůze proběhne. Hájil se, že mu nezbývalo nic jiného než mimořádnou schůzi přerušit. „Stejně se bavíme o novičoku, místo abychom hlasovali o programu,” podotkl Vondráček.

10:32 - Stanjura zkritizoval šéfa Sněmovny Vondráčka, že s šéfy klubů nekonzultoval přerušení mimořádné schůze k novičoku. „Zapomněl, že demokracie je diskuze,“ konstatoval Stanjura.

10:29 - Na plénu vystoupil předseda poslanců ODS Zbyněk Stanjura. Prohlásil, že schůze k novičoku začala, akorát o hodinu později. „To, co by proběhlo od devíti, proběhlo od desíti. My jsme pružní,“ řekl Stanjura.

10:23 - Luzar prohlásil, že Sněmovna nemá útočit na prezidenta.

10:22 - Komunista Leo Luzar navrhl vyřadit mimořádný bod „novičok” z programu. Poslanci budou o programu schůze teprve hlasovat.

10:18 - „Stane se, že není schválen program schůze. Ale aby sněmovní většina obstruovala sněmovní menšinu nebývalo zvykem, dokonce to říkal i Marek Benda (ODS), který leccos pamatuje,” komentoval předseda Pirátů Ivan Bartoš.

10:14 - Pravice vrací úder. Poslanci vystupují v rámci řádné schůze a stejně mluví o novičoku.

10:11 - Kalousek podpořil zařazení mimořádného bodu, jak navrhl Bělobrádek. Řekl, že nechápe, proč poslanci odmítají schválit usnesení, které už přijal sněmovní zahraniční výbor. Ten konstatoval, že se v České republice novičok nevyráběl a netestoval.

10:04 - Část opozice si nenechá předešlý bojkot mimořádné schůze líbit. Předseda lidovců Pavel Bělobrádek navrhl, aby se Sněmovna novičokem zabývala jako mimořádným bodem na řádné schůzi.

10:00 - Pokračuje řádná schůze, na které by poslanci měli projednávat zákony.

9:45 - ODS si vzala pauzu na jednání klubu. Poslanci by se měli v sále sejít v deset hodin.

9:40 - Mimořádná schůze je přerušena na neurčito. Pokračovat by tak měla řádná schůze.

9:20 - Poslanci ANO, SPD, KSČM a ČSSD bojkotovali jednání, zlobí se pravice.

9:08 - Ihned po začátku schůze ji předseda dolní komory Radek Vondráček (ANO) přerušil. Poslanci nebyli usnášeníschopní, v sále jich bylo jen 40.

9:00 - Začíná mimořádná schůze Sněmovny.

Šéf poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek uvedl, že Sněmovna by měla schválit usnesení, které už dříve přijal zahraniční výbor. To konstatuje, že se v České republice novičok nevyráběl a netestoval.

Šance na přijetí usnesení ale moc velké nejsou, protože poslanci z hnutí ANO, KSČM, SPD a ČSSD už avizovali, že nepodpoří schválení programu schůze. Budou tak moci vystoupit jen zákonodárci s přednostním právem, tedy předsedové stran a poslaneckých klubů.

„Diskutovali jsme poměrně dlouho a dohodli jsme se, že klub nepodpoří schválení programu. Domníváme se, že bylo vše řečeno z úst premiéra i vlády,“ oznámil už v úterý šéf poslanců ANO Jaroslav Faltýnek.

„Vyjádření klubů jsou dostačující, vše nad rámec včetně mimořádné schůze je jen pro poškádlení prezidenta. Nebudeme pro program hlasovat, přicházející informace svědčí ve prospěch našeho přístupu,“ vysvětloval předseda poslanců KSČM Pavel Kováčik.